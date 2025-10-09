Nathy Peluso despide su gira con dos conciertos en España y anuncia su nuevo EP

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Tras conquistar medio planeta con su Grasa Tour, Nathy Peluso pondrá el broche de oro a una importante etapa c con dos conciertos muy especiales en España, ya que no solo serán el final de una gira, sino que marcarán un final y un principio.

La gira que ha recorrido más de cuarenta ciudades – con todas las entradas agotadas en lugares tan emblemáticos como Nueva York, Londres, París o Los Ángeles – ha confirmado a la artista argentina como una de las voces más poderosas y magnéticas de la música latina actual.

Desde la publicación de Calambre en 2020, Peluso ha construido un universo artístico propio en el que la teatralidad, el virtuosismo vocal y el riesgo creativo son señas de identidad. Con Grasa (2024), amplió sus fronteras sonoras y se adentró en nuevos territorios como la salsa o el rap, firmando el disco más exitoso de su carrera.

Y mientras se despide de los escenarios con este tour histórico, Nathy Peluso ya prepara su siguiente movimiento, el lanzamiento de Malportada, un EP de seis temas que verá la luz el 16 de octubre de 2025 bajo el sello Sony Music. Grabado en Puerto Rico y producido por Manuel Lara (colaborador habitual en Grasa y productor de Bad Bunny y Kali Uchis) junto al venezolano Servando Primera, el proyecto marca su ela

Nathy Peluso apareció por sorpresa en el concierto de Gloria Estefan en Madrid, donde ambas interpretaron el remix de “Chirriqui Chirri”. Más allá de gestos generacionales, la aportación dejo constancia de su nueva aventura totalmente salsera.

Con este proyecto, la argentina vuelve a demostrar su capacidad para reinventarse y dominar cualquier género sin perder su sello de identidad.

14 de febrero – Barcelona (Palau Sant Jordi)



17 de febrero – Madrid (Movistar Arena)



Las entradas para estas fechas propiciadas por Live Nation aquí