Uniforms publican su actuación en Eurosonic Noordeslag

El pasado mes de enero las andaluzas Uniforms presentaron su disco más reciente, Fantasía moral (Oso Polita, 2020) en el prestigioso festival Eurosonic Noordeslag, uno de los más destacados escaparates de las últimas y más rompedoras tendencias en música, celebrado en los Países Bajos. Su actuación, que pudo seguirse en streaming, se publica ahora en formato EP y puede disfrutarse en plataformas digitales y en el canal de YouTube de la banda.

Su paso por Eurosonic fue el primer directo de Uniforms en 2021, pero no será el único, ya que la banda anuncia también hoy cuatro fechas en directo en Jaén, Madrid, Pamplona y Vitoria-Gasteiz. Las entradas para estos conciertos están a la venta en lasttour.net y en osopolita.com. Cuatro oportunidades de verlas en directo después de un 2020 tan complicado que, sin embargo, ha supuesto para la banda un grandísimo avance no solo dentro de nuestras fronteras, sino también en Europa. No en vano su segundo álbum, Fantasía moral, publicado en el mes de septiembre y editado en nuestro país por Oso Polita contó también con una edición en el Reino Unido de la mano de Shore Dive Records.

Escucha a Uniforms en Eurosonic Noordeslag