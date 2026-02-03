Nudozurdo interpretarán íntegra su obra cumbre Tara Motor Hembra, este mes en Madrid
Hace poco más de dos años, Nudozurdo nos sorprendían retornando a la vida. Publicaron, además, nueva música grabada en estudio, encabezada por ese disco de regreso tan recomendable como es Clarividencia (24).
Tras múltiples conciertos y diversos lanzamientos en forma de single, toca ahora hacer retrospectiva para rendir culto a su obra fetiche por antonomasia, Tara Motor Hembra (11), su colección de canciones más oscura, impenetrable y malsana.
La ocasión única será en lamadrileña Sala Copérnico el próximo sábado 21 de febrero donde interpretarán íntegramente la obra con la formación original que la dio vida.
Las entradas estaban disponibles en este enlace. Pero se han agotado.
Foto Nudozurdo: Jose Megía