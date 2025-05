Nuevo álbum y sencillo del trío italiano She’s Analog

El trío italiano de música experimental She’s Analog publican su segundo álbum, No Longer, Not Yet, con los sellos Carton Records y Torto Editions. El concepto de su nuevo disco se inspira en las palabras que la fotógrafa y activista Tina Modotti escribió, hace ya casi 100 años, en referencia a su trabajo: «acepto el trágico conflicto entre la vida cambiando continuamente de forma, y a la vez fijándola inmutablemente en el tiempo«. El nuevo disco de los italianos llega con esa misma intención. Según ellos es una especie de «película instantánea» que pretende detener el movimiento. El título, que se puede traducir como «ya no, todavía no», se refiere a esa zona difusa donde ocurre el tránsito entre escenas, donde algo se difumina mientras otra cosa empieza a desplegarse y florecer.

En los 40 minutos que dura el disco, She’s Analog despliegan toda su energía creativa en búsqueda de capturar ese movimiento constante. Para ello usan grabaciones de campo, cintas, procesos de collage y transiciones que acaban creando una sensación de flujo inestable, como si todo estuviese en marcha pero al mismo tiempo al borde del colapso. La pieza que mejor define ese proceso de transformación es «Blu», que con sus 18 minutos ocupa toda la cara B del disco. Una base rítmica persistente simula el movimiento, mientras que las apariciones de otros elementos, alteradas, recuerdan que el ciclo está siempre cerrándose y abriéndose de nuevo.

La idea de ese continuo work in progress es extensible a la trayectoria del grupo italiano, siempre en evolución, disfrutando del desafío, aprendiendo y compartiendo experiencias. El viaje nunca acaba, el punto de llegada es también otro punto de partida.

Aunque todavía no están todas las canciones, en breve debería aparecer en este enlace de Bandcamp el nuevo disco de She’s Analog, No Longer, Not Yet. De momento podemos escuchar y ver el vídeo de la canción «Danse Macabre», publicado también hoy mismo y dirigido por Lisa Consolini.

(foto: Lisa Consolini)