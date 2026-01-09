Morrissey estrena single y pone fecha a su nuevo disco

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Y al fin llegó el desbloqueo discográfico. Han pasado casi cuatro años desde que Morrissey lanzara nueva música, cuando en noviembre de 2022 estrenaba el sencillo «Rebels Without Applause», un single de pop de guitarras con cierto deje a The Smiths que anticipaba su hasta ahora disco maldito, Bonfire Of The Teenagers.

Como hemos contando mil y una veces estos últimos años, el álbum nunca se publicó tras su despido de Capitol Records, en teoría compañía que iba a encargarse de editarlo. Una polémica que llegó tras ser invitado a abandonar BMG tras el exitoso I Am Not A Dog On a Chain (2020, BMG).

Tras el periodo más luctuoso de su carrera, donde sus continuas polémicas y declaraciones altisonantes, se han visto acompañadas de su mayor fase de cancelaciones de conciertos, lo que ha minado significativamente su fiel base de fans, llega su nuevo disco, Make-Up Is A Lie, antes conocido como You’re Right, It’s Time y antes también conocido como Without music the world dies, que como aclaró a finales de 2024, fue profundamente revisado; parte del material se descartó y se grabaron nuevas canciones en Francia.

Hoy 9 de enero llega el primer adelanto del álbum, «Make-Up Is A Lie», una pieza con base electrónica que recuerda a los momentos más experimentales de su último disco, también producido por Joe Chiccarelli, Un discreto single, co escrito junto a su teclista Camila Grey y el bajista Jonathan Forrest Bates que comparte banda con ella en Mellowdrone. La canción como decimos da título al disco del mismo nombre, que tiene como portada la horrible fotografía con la que se anunció la presente gira, se publicará el próximo 6 de marzo y ya puede reservarse.

Escucha ‘Make-Up Is A Lie’

Estas serán las canciones de ‘Make-Up Is A Lie’

«The Monsters Of Pig Alley»

«Headache»

«Make-Up Is A Lie»

«The Night Pop Dropped»

«You’re Right, It’s Time»

«Kerching Kerching»

«Zoom Zoom The Little Boy»

«Lester Bangs»

«Boulevard»

«Many Icebergs Ago»

«Amazona»

«Notre-Dame»

Próximos conciertos de Morrissey

JUEVES 12 DE MARZO – VALENCIA (PALAU DE LES ARTS)

SÁBADO 14 DE MARZO – ZARAGOZA (AUDITORIO DE ZARAGOZA)

LUNES 16 DE MARZO – SEVILLA (CARTUJA CENTER)

A la venta en la web de Primavera Sound.