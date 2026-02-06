Morrissey comparte nuevo single, ‘Notre-Dame’
Morrissey continúa avanzando el que será su primer disco en seis años, el anunciado Make-Up Is A Lie, antes conocido como You’re Right, It’s Time y antes también conocido como Without music the world dies, que como te venimos contando se publicará el próximo 6 de marzo y ya puede reservarse.
Un disco inicialmente grabado entre enero y febrero de 2023 en los estudios La Fabrique, en Saint-Rémy (Francia), con Joe Chiccarelli como productor, en su quinta colaboración conjunta, que como aclaró a finales de 2024 terminó siendo revisado, parte del material se descartó y se grabaron nuevas canciones.
Ya hemos escuchado el tema que le daba título, hoy llega «Notre-Dame», una pieza estrenada en algunos conciertos hace un par de años, que fue escrita junto a Alain Whyte, guitarrista y colaborador del cantante durante su etapa creativamente más interesante. Un tema que como «Make-Up Is A Lie» mantiene los arreglos y sutiles sintetizadores.
Escucha ‘Notre-Dame’ de Morrissey
Estas serán las canciones de ‘Make-Up Is A Lie’
«The Monsters Of Pig Alley»
«Headache»
«Make-Up Is A Lie»
«The Night Pop Dropped»
«You’re Right, It’s Time»
«Kerching Kerching»
«Zoom Zoom The Little Boy»
«Lester Bangs»
«Boulevard»
«Many Icebergs Ago»
«Amazona»
«Notre-Dame»
Próximos conciertos de Morrissey
JUEVES 12 DE MARZO – VALENCIA (PALAU DE LES ARTS)
SÁBADO 14 DE MARZO – ZARAGOZA (AUDITORIO DE ZARAGOZA)
LUNES 16 DE MARZO – SEVILLA (CARTUJA CENTER)
A la venta en la web de Primavera Sound.