Morrissey comparte nuevo single, ‘Notre-Dame’

Morrissey continúa avanzando el que será su primer disco en seis años, el anunciado Make-Up Is A Lie, antes conocido como You’re Right, It’s Time y antes también conocido como Without music the world dies, que como te venimos contando se publicará el próximo 6 de marzo y ya puede reservarse.

Un disco inicialmente grabado entre enero y febrero de 2023 en los estudios La Fabrique, en Saint-Rémy (Francia), con Joe Chiccarelli como productor, en su quinta colaboración conjunta, que como aclaró a finales de 2024 terminó siendo revisado, parte del material se descartó y se grabaron nuevas canciones.

Ya hemos escuchado el tema que le daba título, hoy llega «Notre-Dame», una pieza estrenada en algunos conciertos hace un par de años, que fue escrita junto a Alain Whyte, guitarrista y colaborador del cantante durante su etapa creativamente más interesante. Un tema que como «Make-Up Is A Lie» mantiene los arreglos y sutiles sintetizadores.

Escucha ‘Notre-Dame’ de Morrissey

Estas serán las canciones de ‘Make-Up Is A Lie’

«The Monsters Of Pig Alley»

«Headache»

«Make-Up Is A Lie»

«The Night Pop Dropped»

«You’re Right, It’s Time»

«Kerching Kerching»

«Zoom Zoom The Little Boy»

«Lester Bangs»

«Boulevard»

«Many Icebergs Ago»

«Amazona»

«Notre-Dame»

Próximos conciertos de Morrissey

JUEVES 12 DE MARZO – VALENCIA (PALAU DE LES ARTS)

SÁBADO 14 DE MARZO – ZARAGOZA (AUDITORIO DE ZARAGOZA)

LUNES 16 DE MARZO – SEVILLA (CARTUJA CENTER)

A la venta en la web de Primavera Sound.