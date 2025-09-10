Lo último:
Oneohtrix Point Never
Noticia

Oneohtrix Point Never actuará en Madrid el próximo noviembre

Redacción MZK

Oneohtrix Point Never, alias de Daniel Lopatin, es uno de los nombres más influyentes de la música experimental contemporánea. Compositor, productor y creador multidisciplinar, su carrera se ha caracterizado por romper las fronteras entre electrónica, ambient, pop y experimentación.

El próximo 7 de noviembre, Madrid acogerá en el Teatro Barceló una de sus actuaciones más esperadas, un directo inmersivo acompañado por los visuales de Freeka Tet y con la presentación de nueva música de su próximo álbum. La velada se abrirá con la productora y vocalista griega Evita Manji, quien ofrecerá un set en clave ambient, reinterpretando su propio repertorio y explorando nuevas piezas en desarrollo. Será una noche en la que la electrónica se convertirá en relato y la experimentación en experiencia sensorial, marcando una cita imprescindible para los amantes de los sonidos más arriesgados y visionarios.

Le hemos escuchado junto a artistas de la talla de The Weeknd, Liz Fraser, Rosalía, Charli XCX o FKA Twigs, además de firmar reconocidas bandas sonoras como Uncut Gems y Good Time. Con diez discos de estudio, entre ellos Garden of Delete, Age Of o el reciente Again (2023), Lopatin se ha consolidado como una de las voces más innovadoras y visionarias de nuestro tiempo, llevando su música desde las salas más vanguardistas hasta el cine, la moda y los grandes escenarios internacionales.

Toma nota:

Oneohtrix Point Never – 7 de noviembre – Teatro Barceló (Madrid) – Entradas

También te puede gustar

Primer aniversario de Era Magazine

Redacción MZK

Jack White publicará una versión especial de Lazaretto

Redacción MZK

Hurts tienen nuevo single

Redacción MZK
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien