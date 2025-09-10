Oneohtrix Point Never actuará en Madrid el próximo noviembre

Oneohtrix Point Never, alias de Daniel Lopatin, es uno de los nombres más influyentes de la música experimental contemporánea. Compositor, productor y creador multidisciplinar, su carrera se ha caracterizado por romper las fronteras entre electrónica, ambient, pop y experimentación.

El próximo 7 de noviembre, Madrid acogerá en el Teatro Barceló una de sus actuaciones más esperadas, un directo inmersivo acompañado por los visuales de Freeka Tet y con la presentación de nueva música de su próximo álbum. La velada se abrirá con la productora y vocalista griega Evita Manji, quien ofrecerá un set en clave ambient, reinterpretando su propio repertorio y explorando nuevas piezas en desarrollo. Será una noche en la que la electrónica se convertirá en relato y la experimentación en experiencia sensorial, marcando una cita imprescindible para los amantes de los sonidos más arriesgados y visionarios.

Le hemos escuchado junto a artistas de la talla de The Weeknd, Liz Fraser, Rosalía, Charli XCX o FKA Twigs, además de firmar reconocidas bandas sonoras como Uncut Gems y Good Time. Con diez discos de estudio, entre ellos Garden of Delete, Age Of o el reciente Again (2023), Lopatin se ha consolidado como una de las voces más innovadoras y visionarias de nuestro tiempo, llevando su música desde las salas más vanguardistas hasta el cine, la moda y los grandes escenarios internacionales.

Toma nota:

Oneohtrix Point Never – 7 de noviembre – Teatro Barceló (Madrid) – Entradas