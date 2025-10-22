Oneohtrix Point Never anuncia disco que presentará en Madrid

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Oneohtrix Point Never tiene nuevo disco, Tranquilizer, que verá la luz en formato digital el 17 de noviembre y en formato físico el 21 de noviembre de 2025, a través de Warp Records. Un artista que ha colaborado con The Weeknd, James Blake, Charli XCX y Rosalía, y sus créditos como productor incluyen a Anohni, FKA Twigs, David Byrne, Nine Inch Nails y MGMT.

Como comenta su hoja de promo, estamos ante un disco surrealista y profundamente textural que se pregunta qué significa escapar hacia el pasado y a qué regresamos después. La idea surgió cuando Lopatin descubrió que un enorme archivo de CDs de samples de los años 90 había desaparecido del Internet Archive, un hallazgo que lo impulsó creativamente.

A partir de esos sonidos rescatados, Tranquilizer construye una alucinación sonora: la calma ambiental se retuerce en caos digital, las texturas cotidianas se transforman en desbordamiento emocional.

Como él mismo cuenta: “Es un álbum moldeado por kits de construcción de audio comercial de una era pasada: un índice de clichés invertido. Es un regreso a una forma de creación musical orientada al proceso, que me parece la mejor manera de evocar cierta locura y hastío en el corazón de la cultura actual”.

Oneohtrix Point Never estrenará el disco en Madrid el próximo 7 de noviembre. Será en el Teatro Barceló (entradas aquí), acompañado por visuales del francés Freeka Tet. Y de la artista griega Evita Manji como telonera.