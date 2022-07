Os presentamos el delicioso debut de Johannes & The Secret Life

La unión hace la fuerza. Sobre todo, si uno está muy lejos de casa. Algo así debió pensar Daniel Martí (Alberic, Valencia) al verse solo en la fría e inhóspita Minneapolis. Menos mal que si algo hay por allí, es música. Y ya se sabe, con una guitarra y cosas que contar las penas se gestionan mejor. Así que empezó a apuntarse a algunos de los muchos micros abiertos que el circuito de clubes de una ciudad con tanta tradición de música en directo como esta programaba. Era cuestión de tiempo que a través de ellos contactara con seres afines.

Y así sucedió: un buen día se encontró con un tipo, que no contento con ser algo así como su alma gemela musical, hasta se llamaba como él. Daniel Carlson es un experimentado músico de Minnesota con un proyecto llamado Johannes, bajo cuya denominación ya había grabado bastante material. No obstante, conocer a Daniel (Martí) supuso tal revelación que ambos decidieron empezar a colaborar juntos, a ver qué pasaba. De esta forma surgió Johannes & The Secret Life (esta última parte deriva de cómo se hacía llamar el de Alberic en aquellos micros abiertos).

La nueva criatura pronto empezó a dar frutos. Sus canciones minuciosas, preciosistas y ensoñadoras, comenzaron a surgir del cajón y así llegaron a las redes “Bodies of water” y “North or south”, ambas piezas de orfebrería al alcance de muy pocos, para las que contaron con músicos amigos: Paul Nevins (batería y productor), Erika Von Bank (voces), Shawn Maroney (bajo) y Matt Nelson (guitarra). El paso a todo un LP era lógico, pero entonces llegó la pandemia y toda su motivación quedó un poco en estado de congelación.

Así que, pasado ya lo peor, es al fin momento de ofrecer al mundo el debut de esta banda, que al trabajar, como tantas, de forma totalmente DIY, corre el riesgo de que algo tan bello se pierda en la maraña de sobreinformación que ofrece el mundo virtual en el que nos movemos la mayor parte de potenciales receptores.

Desde aquí, por tanto, queremos poner nuestro grano de arena para dar eco a un trabajo a todas luces sobresaliente. Con una visión del pop portentosamente colorista y poliédrica, el dúo ha logrado ensamblar aquí una decena de canciones realmente arrebatadoras. Puro verano enlatado que, de momento -y a la espera de que alguien se anime a editarlo como es debido- sólo podemos disfrutar en las plataformas habituales. Ecos de Brian Wilson, del John Cale más lírico o los añorados Mojave 3 suenan aquí maridados con una personalidad intransferible que deja bien claro que estamos ante un producto especial y merecedor de atención. Así lo exigen ambrosías de esmerados arreglos y complejas estructuras como “Diane”, “Cinco días” (única incursión en el castellano) o la espectacular “This child”. Dream pop de querencia folk, de amplios espacios, de cielos abiertos. Música de altura para soñar despiertos este verano. De verdad, no os los perdáis.

Johannes & The Secret Life by Johannes & The Secret Life

