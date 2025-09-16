Otro adelanto para Jeff Tweedy, ‘Lou Reed Was My Babysitter’

Jeff Tweedy vuelve a la actualidad con el anuncio de su nuevo álbum en solitario Twilight Override, un disco triple con un total de 30 canciones distribuidas en tres discos. Su lanzamiento está previsto para el 26 de septiembre a través del sello dBpm Records de Wilco , y es su primer disco en solitario de Tweedy desde Love is the King de 2020.

En julio compartió tres de sus canciones, «One Tiny Flower», la que abre el álbum ; «Out in the Dark», del segundo disco; «Stray Cats in Spain», del tercer disco ; y » Enough», la que cierra el conjunto. Ahora llega “Lou Reed Was My Babysitter” que como comenta, trata sobre: “la alegría de esta música oscura que hizo Lou Reed y el hermoso conflicto que crea cuando intentas analizarla. Y cómo fue una fuerza tan positiva para tanta gente. ‘El rock’n’roll me salvó la vida’; Lou Reed dice lo mismo.

El maldito Lou Reed me cuidó, literalmente, en mi habitación cuando tenía 10 o 12 años. Su música fue un mentor más legítimo para mí que la mayoría de mis maestros”.

Escucha ‘Lou Reed Was My Babysitter’ de Jeff Tweedy

Conciertos de Jeff Tweedy en España

Para promocionar el disco, Tweedy también ha anunciado una extensa gira que llegará a nuestro país el próximo mes de febrero.

MIÉRCOLES 11 DE FEBRERO – MADRID (TEATRO ESLAVA)

JUEVES 12 DE FEBRERO – BARCELONA (PARAL·LEL 62)

Las entradas estarán a la venta en Fever a partir del 18 de julio a las 11:00 desde 45€ más gastos de distribución.