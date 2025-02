Wilco – A Ghost Is Born [Expanded Edition] (Nonesuch Records)

Wilco lo hacen todo a lo grande, por eso la versión conmemorativa de uno de sus discos más icónicos merecía una edición tan desbordante e interesante, como el periodo en el que fue creado. Y es que se cumplen dos décadas desde que publicaran A Ghost Is Born, que quizá no sea su obra más redonda, pero sí una de las capitales para entender el desarrollo de su carrera.

A Ghost Is Born llegó dos años después del espaldarazo de esa obra maestra Yankee Hotel Foxtrot (2002), un disco que había catapultado a la banda a la vanguardia del rock alternativo. Las expectativas eran altas y jugaron bien su papel; en lugar de repetir fórmulas, Tweedy y su banda se adentraron a explorar territorios más oscuros, introspectivos y experimentales. El resultado fue un álbum que, aunque conectado temáticamente con su predecesor, se distanciaba en tono y texturas.

No fueron buenos tiempos para el bueno de Jeff Tweedy, sumido en una depresión y en fuertes jaquecas, aunque sí un periodo realmente fértil. La compañía de John Stirratt, Leroy Bach, Glenn Kotche y Mikael Jorgensen, sin olvidar la vital colaboración del productor Jim O’Rourke contribuyeron a combatir ese estado y a que brotaran unas canciones con momentos de belleza absoluta y otros de abstracción ruidista, con las que Wilco, demostraron que eran tan pastorales como versátiles.

Se ha hablado mucho de un disco más árido y menos inmediato que su predecesor, que si en su momento desconcertó a los seguidores del grupo, terminó imponiéndose como claro ejemplo de evolución. Esta reedición lo reivindica con la distancia necesaria para apreciar lo que realmente es, una obra que en ocasiones puede parecer desbordarse, pero que a la vez es tremendamente atractiva, gracias a su afán por explorar y rechazar la complacencia.

Esta Expanded Edition no solo recupera aquel material con la claridad del tiempo transcurrido, sino que añade nuevas capas de significado al contextualizarlo con directos y rarezas. La producción de Jim O’Rourke, con su detallismo quirúrgico y su voluntad de dejar respirar las canciones incluso en los momentos más saturados, se mantiene intacta, permitiendo que temas como «Hell Is Chrome» o «Muzzle of Bees» sigan transmitiendo su extraña mezcla de placidez y amenaza. «Spiders (Kidsmoke)», con su motor krautrock, y «At Least That’s What You Said», con su progresión desde la fragilidad a la catarsis eléctrica, siguen siendo puntos álgidos de un trabajo que no teme al exceso.

Pero es en los añadidos donde la reedición cobra mayor sentido: las versiones en directo muestran a una banda que, tras la marcha de Leroy Bach y la entrada de los aún hoy vitales Nels Cline y Pat Sansone, encontró una nueva fluidez, transformando las canciones en entes más dinámicos y menos rígidos que en el estudio, e inéditos como «Panthers» y «Kicking Television» revelan una energía más cruda y visceral, alejándose del tono espectral del álbum.

Sumergirse en sus maquetas, las tomas alternativas, los descartes, o adentrarse en la presentación en Boston grabada en el año de su publicación, es todo un reconfortante ejercicio ya no solo de reivindicación, sino de amor a la música de los de Chicago.

Escucha Wilco – A Ghost Is Born [Expanded Edition]