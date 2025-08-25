Patti Smith celebra el 50 aniversario de Horses

Horses de Patti Smith vuelve a las tiendas por su cincuenta aniversario. El icónico álbum publicado originalmente en 1975, regresa en ediciones especiales en doble vinilo y 2 CDs el próximo 10 de octubre.

El impacto de Horses trasciende generaciones, inspirando a numerosos artistas y bandas posteriores con como símbolo de libertad artística y declaración de principios. El grito de batalla de Horses era: «rock de tres acordes fusionado con el poder de la palabra».

Poeta y artista visual, Patti Smith había comenzado a improvisar su mezcla única de canción e imágenes alucinatorias dos años antes, presentándose en escenarios de cabaret y pequeños clubes con el apoyo del guitarrista Kaye y el pianista Richard Sohl. Pulió sus canciones en este entorno en vivo, permitiendo que se desarrollaran a su ritmo, ganándose una audiencia cada vez mayor dentro del underground de Manhattan. Para cuando comenzó una residencia de siete semanas en el relativamente desconocido club CBGB de Bowery en el invierno de 1975, su banda había crecido, incorporando al guitarrista Ivan Kral y al baterista Jay Dee Daugherty. Fue durante este tiempo que fue contratada por el presidente de Arista, Clive Davis. John Cale fue elegido por la banda para producir el álbum, que se lanzó el 10 de noviembre, la fecha de fallecimiento de uno de las influencias más importantes de Patti, el poeta Arthur Rimbaud.

Esta nueva edición incluirá el álbum original remasterizado directamente desde las cintas originales, así como tomas descartadas y rarezas inéditas, entre las que se encuentra la cinta de la audición de Patti Smith para RCA en 1975. El lanzamiento de Horses (50th Anniversary) incluirá ocho canciones inéditas, como «Snowball» que ya está disponible y «Birdland (Alternate Take)», junto con demos de RCA.

Además, el 4 de noviembre Patti Smith publicará sus esperadas memorias, Bread of Angels. La autora describe su infancia tras la Segunda Guerra Mundial en la clase trabajadora de Filadelfia y el sur de Jersey, su adolescencia, cuando surgen los primeros destellos del arte y el romance, su ascenso como icono del punk rock y su retirada de la vida pública cuando conoce a su verdadero amor y forma una familia a orillas del lago Saint Clair, en Míchigan.

Este es el contenido de ‘Horses (50th Anniversary)’ de Patty Smith

CD | LP 1

Gloria: InExcelsis Deo

RedondoBeach

Birdland

Free Money

Kimberly

Break It Up

Land: Horses /Land of a Thousand Dances / La Mer(de)

Elegie

CD | LP 2

Gloria: InExcelsis Deo (RCA Demo)

Redondo Beach(RCA Demo)

Birdland(Alternate Take) *

Snowball *

Kimberly(Alternate Take) *

Break It Up(Alternate Take) *

Distant Fingers *

The Hunter GetsCaptured by The Game *

We Three*

*temas inéditos