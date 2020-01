Pink Turns Blue y Suicide Commando en la segunda edición de DarkMAD

Uno de los festivales más recientes en nuestro país y, sin duda, el más oscuro, buscará este año consolidar su propuesta. Para ello, DarkMAD se han lanzado a una segunda edición que se celebrará, como el año pasado, en octubre (23 y 24) en la sala Groove de Pinto, y que ya cuenta con sus primeras confirmaciones. Entre ellas destacan los alemanes Diary of Dreams y Pink Turns Blue, Suicide Commando o los franceses Trisomie 21, que celebrarán con el público sus 40 años de carrera.

A tenor de estos nombres, se puede afirmar que el cartel cuenta con el equilibrio que ya demostrase el año pasado al incluir propuestas de varios estilos, destacando la darkwave y la coldwave y una buena dosis de electronic body music. Completan la nómina de este primer anuncio el ex Yello Carlos Perón, Joolz, Spetsnaz, James Rays Gangwar, The Etrnal Afflict y Sheep On Drugs.

Los abonos para DarkMad y las entradas de día pueden adquirirse ya aquí.