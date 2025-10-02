Plena Pausa de J, llega a los servicios de streaming

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Hace dos años llegaba Plena Pausa (El Ejército Rojo, 2023), el debut de J (Los Planetas) en solitario, con el que alcanzó el nº1 de la lista de ventas en su homenaje al cineasta Iván Zulueta.

Space rock, shoegaze, posos flamencos o los omnipresentes The Velvet Underground, barnizaban unos temas que bien podrían formar parte de cualquier disco de Los Planetas más accesibles e inspirados.

Un trabajo que cuenta con la participación buen número de colaboradores, entre quienes destacan la guitarrista y cantante argentina Natalia Drago, el bajista Miguel López (Los Planetas, Grupo de Expertos Solynieve), los teclados de Miguel Martín, la batería de Roberto Escudero, y el refuerzo a la guitarra de David Rodríguez (La Estrella de David) y Jaime Stinus, miembro de Brakaman, grupo de Borja Zulueta, hermano de Iván.

Plena Pausa es un acto de recuperación cultural. Tras la adquisición del legado inédito de Iván Zulueta por parte de Filmoteca Española, su propuesta de sonorizar ese material inédito fue acogida por J como un deseo inaplazable.

La sintonía entre ambos creadores es radical: desde lo efímero, la contingencia, la estructura inédita, Zulueta proporciona a J un cosmos visual afín a su imaginario y él lo actualiza con el ensimismamiento, la experimentación y reconfiguración como proceso, desde el margen, con el pulso de lo actual y el genio creador de Javier Aramburu, donostiarra como Zulueta, elevando la significación y el valor del disco a través de una identidad visual sobresaliente.

Estos días el disco se reedita y se comparte, por primera vez en dos años, en plataformas de streaming para celebrar el que hubiera sido el 82 cumpleaños del cineasta.

Escucha ‘Plena Pausa’ de J

Pásate a la oferta de Amazon Music Unlimited en Muzikalia.