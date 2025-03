Poncelam nos presenta su primer álbum

Poncelam es una joven artista de música urbana procedente de El Prat de Llobregat. De ella te hablamos ya hace unos meses en nuestra PlayList Emergente. En aquel momento presentaba uno de los nuevos sencillos con los que avanzaba su primer álbum, después de lanzar algunos EPs en los últimos años. Finalmente su disco de debut ya está aquí, se titula No Certificada, y nos muestra a una cantante muy fiel a un estilo que fusiona trap, afrobeat y cloud rap.

En cuanto a la temática, el disco explora temas como el amor, la familia, la ambición, la competitividad y la superación personal. De ello habla en «Prioridades», la canción que abre el disco con un sonido quizás más envolvente y oscuro de lo que cabría esperar (y además con una invitada especial que revelaremos después). «No somos iguales» y «Lo estamos haciendo mal», por mencionar las más evidentes, exploran asuntos relacionados con las relaciones personales. En esta canción, por cierto, colabora Bores D., mientras que en otros temas también participan Maig, Buggatino y Omarsi. Temáticas más ligeras, como la moda, también tienen cabida en el disco, en este caso en «Benz», una canción con un sonido más tradicional dentro del estilo urbano habitual de Poncelam.

De la producción de No Certificada se ha encargado la propia artista junto a T-Cun, El Salao y Sergi El Combo.

En general estamos ante un disco que demuestra que los llamados «sonidos urbanos» no constituyen un todo monolítico, que se pueden hacer discos diferenciales dentro del estilo y que incluso pueden atraer a oyentes en principio poco receptivos a este tipo de música. Precisamente de este tipo de prejuicios, entre otras cosas, hemos hablado con la propia artista para que se presente en Muzikalia.

¿Cuál es la música que más te influye para crear la tuya?

La verdad es que escucho música tan diferente que me cuesta quedarme con un solo género, pero diría que con lo que más me siento identificada es con la música urbana.

Cuéntanos cómo ha sido la grabación del disco. ¿Alguna anécdota o particularidad que destacar?

Grabar No Certificada ha sido todo un viaje, desde el principio tuve claro de qué quería hablar, así que escribí los títulos de las canciones antes de hacerlas. Me ayudó a tener una idea clara de lo que quería transmitir. Algo especial del disco es que hay una nota de voz de mi madre al principio. Ella no sabía que la estaba grabando, pero en esa conversación me estaba dando un consejo súper bonito sobre la vida y la música. Cuando la volví a escuchar, supe que tenía que estar en el álbum.

Como artista joven, ¿crees que hay prejuicios hacia la música urbana por parte de público o gente de la industria más adultos? ¿A qué se deben?

Yo creo que sí pero que cada vez menos. Seguramente sea por un tema generacional, ya que la música urbana representa vidas y situaciones sobre todo de la gente joven, algo lógico ya que es una música hecha por gente joven. Quizás hay cosas que gente de mas edad no entienda por las letras o los ritmos.

Suele percibirse que hay una saturación de novedades, de nuevas bandas y artistas, lo que complica llamar la atención. ¿Qué dificultades te has encontrado tú a la hora de hacerte un hueco en la escena?

Yo creo que la principal dificultad puede ser encajar en el hecho de tener que hacer un solo género para que puedan etiquetarte y entrar en algún circuito. Siempre se me ha dado mal elegir, y en la música mucho más. No podría vivir haciendo solo un tipo de música o exigiéndomelo para encajar en nada.

En términos generales, ¿Cómo ves la industria musical? ¿Qué cambiarías de ella?

Veo la industria muy muy acelerada. No existen tiempos para nada, y siento que la música muere prácticamente nada más salir excepcionando muy pocos casos. La gente no escucha música, la utiliza como estrategia o se banaliza en los egos de los propios artistas. Para mí la música es una cosa externa y yo estoy ahí para expresarla, pero no aspiro mucho al flow de diva en ese sentido.

A continuación puedes escuchar No Certificada, el primer álbum de Poncelam.

Poncelam estará presentando su nuevo disco el 15 de marzo en Barcelona (sala Wolf).