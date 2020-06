Primavera Sound 2021 suma 54 nuevos nombres

La cuenta atrás empezó el pasado 27 de mayo con el primer avance del cartel y hoy culmina la primera fase: el cartel de Primavera Sound Barcelona 2021 se sigue completando con las 54 incorporaciones que se anuncian hoy. A falta de la programación complementaria y de alguna sorpresa que se pueda sumar a lo largo de los próximos meses, el festival amplía la apuesta redoblada para su 20º aniversario con una cincuentena de nombres que pasarán a la historia del festival como parte del #bestfestivalforever, la edición expandida del cartel que no pudo ser en 2020. El festival que nos debemos.

Entre los 54 artistas anunciados hoy, en su mayoría nombres que ya formaban parte del cartel de este año, damos la bienvenida a nuevas incorporaciones como el aclamado trío estadounidense Khruangbin en la que será su primera actuación en el festival de Barcelona, el rapero punk slowthai, los ídolos argentinos Él Mató a un Policía Motorizado, el disruptor experimental Evian Christ, el desbordante talento vocal de la catalana Marina Herlop, el pujante quinteto irlandés de post-punk The Murder Capital y el veterano productor de minimal techno Terrence Dixon. Nombres que formarán parte de esta celebración colectiva junto a los que renuevan hoy su presencia en el festival, caso de la incombustible pionera Kim Gordon, la leyenda brasileña Arthur Verocai, el funk de las malienses Les Amazones d’Afrique, el retorno de Kurt Vile para una actuación en solitario, los australianos Rolling Blackouts Coastal Fever presentando su nuevo disco rebosante de raca raca fresquito, los himnos pop transoceánicos de Las Ligas Menores y por supuesto las propuestas locales y al mismo tiempo globales de Die Katapult, Hickeys, Biscuit y Za! & La TransMegaCobla.

Por su parte, Blond:ish, Chaos in the CBD, Joyhauser, Anika Kunst, Héctor Oaks y William Djoko completan el cartel de la fiesta Brunch – On The Beach que tendrá lugar la jornada del domingo 6 de junio en la playa de Sant Adrià de Besòs con un cartel idéntico al que iba a celebrarse. También apuntalan la programación electrónica del festival el directo de Aurora Halal, el b2b entre Call Super y Shanti Celeste, y los beats para todos los gustos de Blawan, Buttechno, D. Tiffany, Lory D, Martha y Jane Fitz.

Con un ritmo de venta que ha desbordado todas las previsiones, a poco menos de un año vista ya se puede afirmar que Primavera Sound Barcelona 2021 será la edición más multitudinaria de la historia del festival. Coincidiendo con el 20º aniversario del encuentro, y gracias a un cartel que condensa la singular esencia de estas dos décadas de vida, el #bestfestivalforever será una edición inolvidable que conjugará las celebraciones dignas de cualquier aniversario junto a las ganas de volver a vivir un festival de música tras una temporada en blanco. Un festival que, huelga decirlo, será más Primavera Sound que nunca.

De nuevo, el equipo quiere reiterar su enorme agradecimiento a todas las personas que han mostrado su apoyo al festival a pesar del contexto global, tanto a los miles de fans que han decidido conservar su entrada para vivir el #bestfestivalforever en 2021 como a todos los que se han sumado durante los últimos días y a todos y todas los que han hecho posible que ya estemos hablando de la próxima edición. Falta casi un año para que abran las puertas del Parc del Fòrum la tarde del miércoles 2 de junio de 2021, pero el compromiso del festival al anunciar el cartel casi completo con tanta antelación quiere invitar al optimismo al público y muy especialmente a todo el sector. El camino hasta llegar al destino será largo, pero ya ha empezado.

Este es su cartel por días:

INFORMACIÓN SOBRE LA VENTA DE ENTRADAS

Los abonos para Primavera Sound Barcelona 2021 están a la venta a través de DICE al precio de 165 €* hasta el miércoles 10 de junio. A partir del jueves 11 de junio, el precio de los abonos será de 195 €*. También están a la venta los abonos a plazos en Festicket.

Los abonos VIP para el festival están agotados. Recordamos que en DICE existe la opción de lista de espera para entradas de este tipo.

Las entradas de día para las jornadas del jueves, viernes, sábado y domingo de Primavera Sound Barcelona 2021 se pondrán a la venta el próximo jueves 11 de junio a las 11:00. En el caso de las entradas de jueves, viernes y sábado su precio será de 85 € (+ gastos de distribución) y se pondrán a la venta en DICE. Las entradas de domingo para la fiesta Brunch -On The Beach saldrán al precio de 45 € (+ gastos de distribución) y se pondrán a la venta en DICE y Resident Advisor.

Los poseedores de una entrada de día para Primavera Sound Barcelona 2020 podrán cambiar de día su entrada si así lo desean. DICE y Festicket contactarán con los compradores para detallar el proceso para el cambio, que se podrá solicitar a partir del martes. Si no se solicita ningún cambio, la entrada se convertirá automáticamente en una entrada para el mismo día en la edición de 2021.

