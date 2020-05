Primavera Sound cancelado. El festival regresará en 2021

Primavera Sound 2020 finalmente no se celebrará. El festival tenía previsto celebrarse del 3 al 7 de junio, con el objetivo de repetir el éxito de su pasada edición pero las circunstancias obligaron a retrasarlo.

En primer lugar se barajó la posibilidad de mover sus fechas a agosto, concretamente entre los días 26 y 30, pero no va a ser posible.

Así acaba de confirmarlo su organización en este comunicado:

Hoy, Primavera Sound comunica la decisión más difícil de su historia: finalmente no podremos celebrar nuestro 20º aniversario durante este 2020 como a todos nos hubiera gustado. Y no será porque no lo hayamos intentado. Cuando el pasado 28 de marzo anunciamos el cambio de fechas del festival a finales de agosto, lo hicimos bajo la supervisión y con el acuerdo de las autoridades locales y sanitarias, que en ese momento validaban su celebración este año. Pero ante la evolución de esta crisis sanitaria sin precedentes y ante la incertidumbre generada por las medidas de desescalada en relación a los festivales, nos vemos en la obligación de posponer por motivos de fuerza mayor la próxima edición de Primavera Sound Barcelona hasta el año que viene: del 2 al 6 de junio de 2021.

Estamos desolados y sentimos enormemente los inconvenientes causados, pero la salud y el bienestar de nuestro público y de todas las personas involucradas en el festival ha sido y sigue siendo nuestra absoluta prioridad. No podemos más que agradeceros vuestra paciencia, amor y comprensión ante este escenario tan incierto.

Todas las entradas ya adquiridas serán válidas para Primavera Sound Barcelona 2021 e incluirán beneficios especiales para todos aquellos que decidan conservarla. Además de esta opción, que premia la fidelidad y la confianza de los poseedores de una entrada para el festival, también será posible solicitar el reembolso a partir del próximo miércoles 3 de junio, fecha en la que originariamente debía arrancar la edición de este año. El festival se pondrá en contacto con los compradores de entradas para informarles de los detalles de la operativa.

Ese mismo día se darán a conocer los primeros artistas de Primavera Sound Barcelona 2021, cuyo cartel seguirá celebrando el 20º aniversario del festival con la filosofía del #bestfestivalforever gracias al compromiso y el esfuerzo de los propios artistas, que también se han visto muy afectados por la situación actual y que harán todo lo posible para no perderse esta cita. No importa cuándo sea: esta será nuestra fiesta de aniversario y queremos celebrarla con todos los que ibais a venir este año.

Por suerte, no todo tendrá que esperar al año que viene: Primavera Pro, el encuentro para profesionales de la industria musical, sí celebrará una edición 100% virtual este año, del 21 al 24 de julio de 2020, con el objetivo de analizar, reflexionar y debatir acerca de los innumerables retos que afronta el sector en este nuevo paradigma. Pronto se darán a conocer más detalles de este congreso tan necesario en el contexto actual.

Hasta entonces, por favor cuidaos mucho entre todos y todas y seguid en todo momento las indicaciones de las autoridades. El equipo del festival sigue trabajando intensamente para, en 2021, poder celebrar algo más que el 20º aniversario de Primavera Sound: vernos de nuevo y volver a bailar todos juntos otra vez.

El festival barcelonés finalmente celebrará su próxima edición del 2 al 6 de junio de 2021

Todas las entradas ya adquiridas serán válidas para 2021 y disfrutarán de beneficios especiales en agradecimiento a la confianza del público, y quien lo desee también podrá solicitar su reembolso

El miércoles 3 de junio se abrirá la operativa de cambios y devoluciones y se anunciarán los primeros artistas para 2021

Primavera Pro celebrará una edición virtual este mismo mes de julio.