Primer álbum de los ecuatorianos Estoy Mal

Estoy Mal es un grupo de shoegaze formado en Quito, Ecuador. Sus componentes son Alejandro en la voz principal y guitarra, Joaquín en la segunda guitarra, Santiago en el bajo y Juan Pablo en la batería. En su año y medio de trayectoria han publicado 4 EPs, y hace unos días lanzaron su primer álbum.

El primer álbum de Estoy Mal se titula Cool Ranch, y está inspirado en la nueva ola de shoegaze que recorre Latinoamérica y de la que ya te hemos mostrado buenos ejemplos en esta misma sección. Aunque se nota que es el primer disco en formato largo que publica el grupo, y algunas canciones arrancan de manera un tanto dubitativa, hay otras donde se nota que van perfeccionando el estilo y el resultado está más logrado.

Un prometedor debut en formato largo para este grupo ecuatoriano llamado Estoy Mal. Te invitamos a escucharlo a continuación.