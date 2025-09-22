Lo último:
Estoy Mal
Emergentes MZK

Primer álbum de los ecuatorianos Estoy Mal

Fidel Oltra

Estoy Mal es un grupo de shoegaze formado en Quito, Ecuador. Sus componentes son Alejandro en la voz principal y guitarra, Joaquín en la segunda guitarra, Santiago en el bajo y Juan Pablo en la batería. En su año y medio de trayectoria han publicado 4 EPs, y hace unos días lanzaron su primer álbum.

Estoy Mal portada

 

El primer álbum de Estoy Mal se titula Cool Ranch, y está inspirado en la nueva ola de shoegaze que recorre Latinoamérica y de la que ya te hemos mostrado buenos ejemplos en esta misma sección. Aunque se nota que es el primer disco en formato largo que publica el grupo, y algunas canciones arrancan de manera un tanto dubitativa, hay otras donde se nota que van perfeccionando el estilo y el resultado está más logrado.

Un prometedor debut en formato largo para este grupo ecuatoriano llamado Estoy Mal. Te invitamos a escucharlo a continuación.

 

 

