Prince – 1999 (reedición) (Warner Music)

Tras el deceso de Prince (recuerda el especial de sus 20 mejores canciones) se abrió la veda para rescatar material de archivo, y remasterizar, en plan pijeras, discos monumentales como este 1999 que editó el autor de “Purple Rain” en Warner en 1982. Un disco que supuso un punto de inflexión en su carrera -doble disco, una mayor ambición compositiva, mejores y más arriesgados experimentos con las armonías y los modos tonales, una banda en pleno bullicio-y en el que palpita en sus entrañas un corazón computerizado.

Escribir sobre 1999 resulta redundante a estas alturas. Se ha escrito mucho y bien sobre esta obra maestra con portada lasciva que recuerdo, cuando era un púber y descubría al de Minneapolis, que me pasaba horas mirándola y escudriñando todos los detalles. Provocador y siempre adelantado a su tiempo.

Estos inmortales surcos contienen aplastantes gemas de funky sintético (“D.M.S.R.”, “Automatic”), clásicos instantáneos que perduran imperturbables los envites del paso del tiempo (“Little Red Corvette”), desenfreno sexual (“Delirious”). El Prince más sardónico sale a relucir en “All The Critics Love U In New York”, en un cruce sublime entre el spoken work y ritmo de new wave.

Los extras que encontramos en esta edición también son de órdago: versiones extendidas de las canciones del álbum original por un lado, maximalismo funk a lo James Brown en “Irresistible Bitch”, y hasta odas a la “Vagina” con ramalazos al estilo Jimmy Hendrix. Un disco irrepetible. Un Prince a tumba abierta. Un genio que crecía como la espuma.

