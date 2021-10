Real Estate versionan a Television por el 10º aniversario de su disco del mismo título

Real Estate celebra el décimo aniversario de su álbum Days, con un tributo especial a la canción de la banda Television que ayudó a inspirar su sonido, estilo y título.

Publicado originalmente el 18 de octubre de 2011, Days fue el segundo álbum de Real Estate; una historia de mayoría de edad criada en los suburbios que cambió su trayectoria y consolidó canciones como “It’s Real”, “Green Aisles” y “Easy” en el canon de la música rock indie. “Su coherencia suena notablemente sencilla”, elogió Pitchfork al otorgarle a Days la designación de Best New Music. “Como si unir gemas pegadizas fuera tan fácil como, en las palabras de una canción, ‘flotar en una cámara de aire bajo el sol’”. Mientras que los críticos inicialmente hicieron comparaciones con personajes como The Beach Boys, Byrds, REM, Fleetwood Mac y The Pains of Being Pure at Heart, fue una canción de Television pasada por alto que incluso los fans devotos podrían sorprenderse al saber que tiene la mayor influencia en la banda.

El bajista de Real Estate y miembro fundador Alex Bleeker explica: “El contrabandista astuto y completista siempre recordará el 30/6/2011 como el día en que debutamos el álbum Days live en su totalidad en 285 Kent en Williamsburg, Brooklyn. En aquel entonces, Domino Park, al otro lado de la calle, todavía era un almacén de azúcar en ruinas, y nuestro segundo álbum inédito aún no tenía nombre. Los verdaderos jefes (o como nos gusta llamarlos, ‘agentes’) también podrían recordar que este concierto fue una fiesta de lanzamiento para el nuevo libro 33 1/3 que cuenta la historia de Marquee Moon de Television. En algún lugar de la introducción a ese volumen, el autor Bryan Waterman declaró que a pesar de que la canción ‘Days’ estaba en el segundo disco de Television que a menudo se pasaba por alto, proporcionaba un modelo para todo el rock indie melódico basado en la guitarra que pronto seguiría.

Por supuesto, éramos grandes admiradores de esa canción, de hecho, este era nuestro segundo disco, y nos veíamos humildemente como los portadores de la antorcha de esa tradición. Así que la historia es la siguiente: estábamos de gira, sentados en nuestro camión de bomberos Dodge Ram 2500 rojo en algún lugar a lo largo de la I-95 cuando alguien de la banda leyó esa frase en voz alta y dijo: ‘¿Por qué no llamamos al álbum Days? ‘ Según recuerdo, a nadie le encantó, pero lo que es más importante, nadie lo odió y se quedó. Es cierto, este álbum de hace una década lleva el nombre de esta fantástica y subestimada melodía de Television, que fue un placer para nosotros versionar y grabar para ti después de todos estos años”.

Escucha ‘Days’ (Television cover) de Real Estate