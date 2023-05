Recordando la figura de Alfonso Eduardo Pérez Orozco con Paco Pérez Bryan en ‘Bienvenido a los 90’

El pasado viernes 12 de mayo fuimos invitados a participar en ‘Estación Podcast’ (Cibeles 1, Madrid) para charlar sobre la figura de Alfonso Eduardo Pérez Orozco con nuestro querido Paco Pérez Bryan.

Alfonso realizó programas de radio y TV pioneros en España, entrevistando a figuras importantes con un estilo único que sirvió como camino para todo lo que llegó después.

Gracias a Paco, a la gente que se acercó a saludar, a la organización del evento y disculpas por el sonido del directo.

La canción que suena es Four Tops – Reach Out (I’ll Be There)