Red Moon Yard anuncian más conciertos

Red Moon Yard publicaban Intineri a finales del pasado mes de octubre octubre, grabado bajo la producción de Man Tomás y masterizado en Portland por Adam Ayan, todo un un viaje musical que rezuma mil y una influencias y reafirma su propuesta de rock de raíz impregnado de espiritualidad.

Un trabajo que se articula en dos bloques: una cara A de canciones más rock, y una cara B más conceptual, rematada por una pieza pop que supone su primera composición en español. En el primer grupo conviven temas que expanden la estética habitual de la banda: desde el pulso más rock de “Run”, hasta las resonancias de Peter Gabriel o Coldplay en “You and I”, pasando por la devoción prog de “Lama’s Song” y otras piezas moldeadas por influencias que van de Paul Simon a Van Morrison.

La segunda mitad del álbum se adentra en un territorio más introspectivo, donde la banda despliega ideas más elaboradas y arriesgadas en canciones como “After I Think” o “Inner”, equilibradas con cortes más directos y melódicos como “Hey Mo” o “Lia’s Shout”. El cierre llega con “Un mundo sin final”, su primer tema en español, que introduce un matiz emocional y marca un punto de inflexión en su trayectoria. A lo largo del disco, de forma explícita o sutil, se entrelazan conceptos budistas como la reencarnación, la naturaleza de la realidad y los homenajes al lama de su cantante y a las figuras que acompañan el tránsito vital de cada uno.

Red Moon Yard ya habían confirmado concierto en la sala Galileo Galilei de Madrid el próximo 22 de diciembre (entradas disponibles en este enlace), ahora nuevas fechas se suman a su gira:

22 dic. MADRID. Sala Galileo (21.00h)

1 de feb. DONOSTI. Sala Dabadaba (20.00h)

6 de feb. VALLADOLID. Sala Porta Caeli (21.00h)

11 de mar. BARCELONA. Sala Luz de Gas (20.30h)

