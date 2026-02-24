Red Moon Yard llegan a Barcelona en marzo

Red Moon Yard (consulta nuestra reciente entrevista) lanzaban Intineri (Warner) a finales del pasado mes de octubre octubre, un disco grabado bajo la producción de Man Tomás y masterizado en Portland por Adam Ayan.

Un trabajo que se articula en dos bloques: una cara A de canciones más rock, y una cara B más conceptual, rematada por una pieza pop que supone su primera composición en español. En el primer grupo conviven temas que expanden la estética habitual de la banda: desde el pulso más rock de “Run”, hasta las resonancias de Peter Gabriel o Coldplay en “You and I”, pasando por la devoción prog de “Lama’s Song” y otras piezas moldeadas por influencias que van de Paul Simon a Van Morrison.

La segunda mitad del álbum se adentra en un territorio más introspectivo, donde la banda despliega ideas más elaboradas y arriesgadas en canciones como “After I Think” o “Inner”, equilibradas con cortes más directos y melódicos como “Hey Mo” o “Lia’s Shout”. El cierre llega con “Un mundo sin final”, su primer tema en español, que introduce un matiz emocional y marca un punto de inflexión en su trayectoria. A lo largo del disco, de forma explícita o sutil, se entrelazan conceptos budistas como la reencarnación, la naturaleza de la realidad y los homenajes al lama de su cantante y a las figuras que acompañan el tránsito vital de cada uno.

Tras pasar por ciudades como Madrid, Donosti y Valladolid, a la que dedicaron la reciente «Pucela, te quiero«, llega su visita a Barcelona.

Próximos conciertos Red Moon Yard

11 de mar. BARCELONA. Sala Luz de Gas (20.30h) Entradas