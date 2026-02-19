Red Moon Yard: «Empecé a hacer unas canciones animado por lama tibetano»

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Red Moon Yard es uno de los proyectos más peculiares de los últimos años, cuyas canciones se inspiran en los principios del budismo. Una banda liderada por Marcos Fermoselle, que inició su aventura musical por indicación de un lama.

Su actividad desde que debutaran en 2024 no ha cesado, conciertos y dos discos en dos años como Pureland (Warner) editado el pasado 2024, y el reciente Intineri (Warner). Juego de palabras que quiere decir itinerario interior, es el itinerario interno que cada uno de nosotros tenemos dentro y que se manifiesta en nuestro destino que cambia constantemente y nos lleva a abrir puertas diferentes, nuevas muchas veces.

Un trabajo grabado bajo la producción de Man Tomás y masterizado en Portland por Adam Ayan, todo un un viaje musical con influencias de Pink Floyd, Van Morrison, Wilco y Ray LaMontagne que reafirma su propuesta de rock de raíz impregnado de espiritualidad.

Hablamos con Marcos Fermoselle sobre la evolución de Red Moon Yard, sus influencias, su modo de trabajar y sus próximos planes.

«Estoy haciendo esto de la mejor forma que puedo, con el esfuerzo máximo que puedo»

Tu trayectoria no es la típica de un músico. Empresario, ex presidente de un club de fútbol, practicante y divulgador del budismo. ¿Cómo se conjugan todas estas facetas cuando piensas en una carrera artística?

¿Sabes qué pasa? Que al final surge una cosa y de repente estás en ella. Empecé a hacer unas canciones porque tenía relación con un lama tibetano que me dijo que tenía que darle más difusión, que ayudara a la difusión del dharma. Estas canciones las mandamos a Warner Music, les gustaron empezamos a trabajar con ellos y ya llevamos dos discos. Es un poco el devenir de la vida. Sé que no es una carrera común, ni siquiera parecida a un estándar, pero bueno, también es un reto.

Supongo que tendrías una formación musical y ya habrías hecho tus pinitos como compositor, a nivel aficionado.

Como compositor no. Yo toco la guitarra desde niño y no soy un músico profesional, soy otra cosa diferente, un animal distinto. Pero ahora en la banda somos seis y el complemento es muy interesante porque yo compongo, pero también soy el frontman y otros hacen su trabajo. Final todos suman. El producto para mí es muy bueno. Si no, no estaría en esto, francamente.

Seguro que hace diez años no te veías en estas.

No, ni hace tres. La verdad es que sorprende mucho. No estoy habituado a todo esto, pero me lo tomo como una práctica. Estoy siguiendo una línea que me marcaron y que es más espiritual que de otro tipo. Y al final no me altera. O sea, estoy bien, estoy en paz, hago lo que tengo que hacer. Creo que el resultado es bueno. Pero bueno, eso lo tiene que decidir el que lo oye, ¿no? Yo estoy disponible para cualquier comentario.

Se habla de Red Moon Yard como la primera banda budista. Explícame cómo afecta esto a tu labor en la banda.

Bueno, el mero hecho de estar hablando contigo de esto y de esa pregunta que me haces ya es karma. Al final, es la intención que está detrás de todo esto que está ocurriendo. Y el budismo, así en una píldora, lo que pretende es manifestar la realidad que uno está viviendo, que no es exactamente la que uno tiene, porque la que uno tiene es más una apariencia de la realidad en sí misma.

Estoy contento en el sentido de que me lo tomo así. El hecho de hablar contigo de esto me llena de satisfacción, porque pienso que estoy cubriendo esa parte del objetivo. El disco gustará más o menos, pues es un tipo de música que tendrá sus seguidores. Este es un álbu, que tiene dos partes, una más conceptual, que es la cara B y otra más dinámica. Y pienso que siempre puede haber una canción que te guste más. Es un disco es bastante variado y efectivamente la segunda parte es más intimista, si podemos decir, con canciones más evocadoras.

¿Qué evolución dirías que ha habido desde Pure Land hasta Intineri?

Pure Land es quizás más indie. Es un disco más puro, como dice su hombre. Las canciones están más desnudas. El segundo, siguiendo la misma línea, tiene canciones más musicales. En ese sentido, hemos querido seguir una línea como digo más musical, más instrumental.

¿Qué artistas o estilos han marcado más este segundo disco en comparación con el otro?

Nos gustan mucho los clásicos. Al final, los que hemos estado oyendo desde siempre como Van Morrison, Pink Floyd, Paul Simon, Cat Stevens, Leonard Cohen y gente así. Y de última generación, especialmente Bon Iver, o Sigur Rós, creo que son gente que está haciendo cosas muy interesantes.

Mencionas que todas las canciones del disco, directa o indirectamente, inciden en los principales conceptos budistas. ¿Cuál crees que es la canción de Inti Neri que mejor encapsula tu propia experiencia espiritual?

Hay una canción que se llama “After I Think”, que todavía no la estamos promocionando, que quizás pueda encajar con lo que estás diciendo. Hay otra que se llama “Inner”, que la hice en un retiro budista con un maestro en Nepal, que habla de cómo uno se relaciona con la naturaleza, con los sonidos, lo que significan, etc.

Quizás esas dos. Además, hablan de cosas más mundanas, pero es que nosotros todos vivimos en una realidad igual, mundana, y todo lo que ocurre está relacionado con la filosofía budista o con la cristiana o con lo que fuera, porque al final todos vivimos lo mismo.

La aportación de Álvaro Urquijo ha sido una sorpresa. ¿Cómo influyó en la identidad del disco?

Le presentamos la maqueta del disco y le gustó mucho la canción, “Sí”. La llevó un poco más al terreno de Los Secretos. La verdad es que hizo un trabajo increíble, y además cantándola en inglés, porque no es habitual para él. Ha sido algo muy interesante para nosotros.

El disco se cierra con “Un mundo sin final”, la única canción en español. ¿Esto abre una puerta a que a partir de ahora todo lo que compongáis sea así, o no tenéis un plan específico de momento?

Sí, es un guiño a que vamos a hacer más canciones en español, de hecho, la que presentamos mañana es en español también. En el nuevo álbum seguro que meteremos algunas en español. Al final las canciones surgen de una lengua a la otra. Yo me relacionaba con el maestro en inglés, y por eso surgieron estas canciones así.

De todos estos artistas que me has dicho no has citado a ningún artista español.

Los Secretos también es una influencia importante, o hay otros artistazos aquí en España que todos podemos pensar en ellos, pero en inglés, la lengua de las canciones es por mi relación con él y que al final surgió así.

Así como curiosidad, ¿él ha escuchado vuestra música? ¿Te ha transmitido algo al respecto?

No, él falleció hace dos años y no tuvo la ocasión. Pero bueno, la comunidad sí que está muy pendiente de todo esto que está ocurriendo.

Habéis lanzado “Pucela te quiero”, dedicada a Valladolid o al Real Valladolid.

Es un homenaje a la ciudad y al club en donde hemos estado 10 años, una ciudad maravillosa para nosotros. Aquí hay un club que queremos mucho y es un poco así de sencillo.

Tu padre fue presidente de Valladolid, luego fuiste tú. ¿10 años estuviste tú o ambos?

Yo estuve en el club diez años y tres de presidente.

Tenéis una gira programada con conciertos en varias ciudades, ya habéis tocado en Madrid recientemente. ¿Qué puede esperar el público de estos shows?

Yo creo que son diferentes, tanto a nivel visual, como a nivel mensaje, como a nivel sonoridad. Es un directo bastante diferente de lo que puede verse por ahí. Hemos hecho unos cuantos shows ya y estamos contentos con lo que significa un directo de Red Moon Yard. Tampoco es que seamos muy masivos tocando, porque no es nuestro ánimo. Así que si a alguien le puede interesar, es una oportunidad de ver una banda un poco distinta, diferente, entretenida y divertida.

Ya mirando hacia el futuro, ¿tienes algún sueño para este proyecto? ¿Te gustaría que la banda se convirtiera en un vehículo para difundir el Dharma?

Estoy haciendo esto de la mejor forma que puedo, con el esfuerzo máximo que puedo. Pero no tengo una expectativa concreta, porque la expectativa siempre lo fastidia todo. Estoy intentando hacerlo así y que sea lo que tenga que ser. Tampoco me veo tocando para grandes audiencias, pero nunca sabes porque nos ha sorprendido que en apenas dos años ahora estemos haciendo tantas cosas a la vez.

Escucha Red Moon Yard – Intineri

Próximos conciertos

11 de mar. BARCELONA. Sala Luz de Gas (20.30h)