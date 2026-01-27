Lo último:
Red Moon Yard presentan ‘Pucela te quiero’

Redacción MZK

Red Moon Yard lanzaban Intineri el pasado otoño, disco  grabado bajo la producción de Man Tomás y masterizado en Portland por Adam Ayan, todo un un viaje musical que rezuma mil y una influencias y reafirma su propuesta de rock de raíz impregnado de espiritualidad.

Un trabajo que se articula en dos bloques: una cara A de canciones más rock, y una cara B más conceptual, rematada  por “Un mundo sin final”, su primer tema en español, que introduce un matiz emocional y marca un punto de inflexión en su trayectoria.

Ahora presentan «Pucela te quiero», que en palabras de Marcos Fermoselle (cantante y líder de la banda) «es una canción que describe las sensaciones de una vuelta al pasado, cuando vuelvo a Valladolid, mí ciudad de corazón, me vienen «todos los ecos» de mi relación con la ciudad, mi padre, el Real Valladolid… negocios… y eso atraviesa mi mente. Luego descubro que no hay ya nada de eso, no existe lo que mi mente había construido, son solo Ecos. Ya no está mi padre y todo lo que existía en mi mente se ha ido. Sin embargo… hay un increíble afecto y cariño que me llevo de sus gentes, de amigos, de familiares y sobre todo, me siento muy identificado en su Club de Fútbol».

Próximos conciertos

1 de feb. DONOSTI. Sala Dabadaba (20.00h)
6 de feb. VALLADOLID. Sala Porta Caeli (21.00h)
11 de mar. BARCELONA. Sala Luz de Gas (20.30h)

