Red Moon Yard lanza single en castellano y anuncia concierto en Madrid

Red Moon Yard lanzaban su disco Intineri a finales del pasado mes de octubre octubre, el segundo de su carrera, continuación de Pureland editado el pasado 2024.

Un trabajo grabado bajo la producción de Man Tomás y masterizado en Portland por Adam Ayan, todo un un viaje musical con influencias de Pink Floyd, Van Morrison, Wilco y Ray LaMontagne que reafirma su propuesta de rock de raíz impregnado de espiritualidad.

Ahora llega el vídeo de «Un mundo sin final», el primero que graban íntegramente en castellano. Este tema que cierra Intineri, aborda la reencarnación y los ciclos continuos de existencia, temas habituales en su poética, expresados esta vez a través de una letra íntima sobre vínculos que perduran más allá del tiempo

Red Moon Yard presentarán el disco en la sala Galileo Galilei de Madrid el próximo 22 de diciembre (entradas disponibles en este enlace)

Disfruta el vídeo de ‘Un mundo sin final’