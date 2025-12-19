Red Moon Yard – Intineri (Warner)

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Red Moon Yard son uno de los proyectos más peculiares y a la vez interesantes, que me he echado a la cara en los últimos tiempos. Están a medio camino entre la sensibilidad propia del rock de raíces, y el espiritual. Y es que la banda de Marcos Fernández Fermoselle, se autodefine como un proyecto de “rock budista” que intenta trasladar valores y reflexiones de corte contemplativo de su música. No es un gancho, no son florituras sino parte de una identidad de la que presumen y condiciona tanto sus letras como lo que rodea a sus recomendables directos (el 22 de diciembre estarán en Madrid).

Intineri —juego de palabras que significa “itinerario interior”— suena más sólido que su debut Pureland. Es un trabajo dividido en dos mitades contrapuestas, una con canciones de corte más rock y una donde las piezas más conceptuales y atmosféricas toman su mayor peso.

El disco bebe de tradiciones y referentes como el recordado Tom Petty, los obvios Wilco y en ciertas texturas hacen un guiño a Pink Floyd o Fleet Foxes, pero lejos del pastiche, y con una sencillez melódica que gana con las escuchas. Canciones como “Run” funcionan como medios tiempos de pulso contenido y guion metafórico sobre la fugacidad del presente; “Lama’s Song” muestra homenajes explícitos a figuras budistas, mientras que “She” incorpora una veta más pop gracias a la aportación de Álvaro Urquijo de Los Secretos.

Brillan igualmente en la pieza final, «Un mundo sin final», donde nos hablan de reencarnación y los ciclos continuos de existencia, abriéndose al castellano y a un posible camino que explorar en próximos lanzamientos. De momento nos quedamos con un disco en el que recomendamos adentrarse sin complejos. Es un trabajo artesanal en el que Red Moon Yard son capaces de convertir un discurso espiritual en canciones capaces de calar fuera de esa órbita.

Escucha Red Moon Yard – Intineri