Rodrigo Cuevas anuncia disco y gira, La Belleza

Rodrigo Cuevas anuncia La Belleza, su nueva gira y álbum, concebidos como una propuesta escénica que profundiza en la fusión entre lo onírico y lo terrenal.

Tras las 117 actuaciones de La Romería en países como Francia, México, Portugal o Colombia, y un extenso recorrido por España, esta nueva gira ya tiene calendario definido: arrancará el 24 de abril de 2026 en Asturias y concluirá en Madrid en octubre de 2027, consolidando una trayectoria en permanente expansión.

El sucesor de Manual de Romería llega articulado como un espacio de confluencia entre tradición y sonidos contemporáneos, con un marcado carácter colaborativo. En él dialogan referentes históricos —como Massiel— con figuras emergentes del underground y de la música urbana española. Este álbum servirá como eje sonoro de un espectáculo concebido como una fantasía escénica integral, llamada a convertir la indiferencia en un territorio impracticable.

Ya podemos escuchar esta colaboración con Massiel, “Un mundo feliz”, una canción especial y un canto a la libertad individual, a la de mostrarse cada uno como realmente es.

Y aquí tienes las primeras fechas de Rodrigo Cuevas

24 de abril de 2026 · Avilés

30 de abril de 2026 · A Coruña

9 de mayo de 2026 · Barcelona

17 de mayo de 2026 · Donosti

24 de junio de 2026 · Madrid

23 de julio de 2026 · Cartagena

12 de agosto de 2026 · Santander

21 de septiembre de 2026 · Uviéu

A la venta en su web.