Rodrigo Cuevas comparte un triplete de su nuevo disco

Rodrigo Cuevas nos enseña hasta tres de las canciones que contendrá el que será su nuevo disco, Manual de Belleza, después de que hace unas semanas compartiera “Un mundo feliz” con la compañía de Massiel.

El asturiano estrena Llagares, una pieza dirigida por Jorge Rojas, con Rossy de Palma ejerciendo de presentadora en una especie de programa de variedades en el que se intercalan entrevistas, con extractos de tres nuevas canciones.

El sucesor de Manual de Romería llega articulado como un espacio de confluencia entre tradición y sonidos contemporáneos, con un marcado carácter colaborativo. Buena prueba de ello son estas “Me saca a bailar”, con la participación de Ana Belén, “Asturcón” y “Una muerte ideal”, en la que colaboran Grande Amore y Mapi Quintana.

Disfruta ‘Llagares’ de Rodrigo Cuevas

Próximos conciertos de Rodrigo Cuevas

Tras las 117 actuaciones de La Romería en países como Francia, México, Portugal o Colombia, y un extenso recorrido por España, esta nueva gira ya tiene calendario definido: arrancará el 24 de abril de 2026 en Asturias y concluirá en Madrid en octubre de 2027, consolidando una trayectoria en permanente expansión.

24 de abril de 2026 · Avilés

30 de abril de 2026 · A Coruña

9 de mayo de 2026 · Barcelona

17 de mayo de 2026 · Donosti

24 de junio de 2026 · Madrid

23 de julio de 2026 · Cartagena

12 de agosto de 2026 · Santander

21 de septiembre de 2026 · Uviéu

A la venta en su web.