Sharon Van Etten está de vuelta con dos canciones navideñas

Sharon Van Etten continúa muy activa. La norteamericana sigue desgranando nuevas canciones que llegan tras su último trabajo, el sugerente Remind Me Tomorrow. Como decíamos en nuestra reseña, el quinto álbum de estudio de la vocalista, uno de los mejores de 2019 para Muzikalia, un trabajo estilísticamente variado y enriquecido, en una manifestación ambiciosa y arriesgada de la que la de New Jersey sale ampliamente victoriosa.

Ahora, poco antes de la temporada navideña, Sharon Van Etten lanza un par de canciones, “Silent Night” b / w “Blue Christmas”. La interpretación de Van Etten de “Silent Night” es melancólica y minimalista, enfatizando su voz musculosa sobre el sintetizador monótono. Fue grabada en 2018 para “The Letter”, un cortometraje de Eric Paschal Johnson que recibió un premio Vimeo Staff Pick.

Por otro lado, en la versión de Shason Van Etten del clásico navideño “Blue Christmas”, su voz reflexiona sobre una guitarra arrulladora y simplista. Apareció originalmente en un álbum benéfico llamado Do You EAR what I Ear en 2009 para la Association to Benefit Children, una destacada ciudad de Nueva York basado en un servicio dedicado a romper permanentemente los ciclos de abuso, enfermedad y falta de vivienda entre los niños desfavorecidos y sus familias. Las dos pistas ya están disponibles en todas las plataformas.