Soleá Morente adelanta su nuevo disco con ‘Iba A Decírtelo’

Soleá Morente tiene lista la continuación de su exitoso Lo Que Te Falta (2020), su primer disco con Elefant Records en el que se ha rodeaba de buena parte de la plana mayor de la escena indie, como J (Los Planetas), David Rodríguez (La Estrella de David) y Ana Fernández-Villaverde (La Bien Querida) que componían y tocaban junto a algunos de los colaboradores habituales de Soleá.

Ahora, apenas un año después, llega Aurora Y Enrique, Un disco compuesto completamente por ella y producido por Manuel Cabezalí. Una delicada colección de canciones de shoegazing y pop ambiental, que según nos avanza su nota promocional, igual nos puede retrotraer a The Cure que a Beach House, a Camilo Sesto o Cecilia, a Cigarettes After Sex, The War On Drugs o Sufjan Stevens.

El primer tema que conocemos es “Iba A Decírtelo”, donde podemos atisbar algunas de estas características de las que hablábamos. Desarrollando ambientes etéreos que buscan esa belleza cristalina, la eterna persecución de la esencia misma de la pureza, Soleá Morente compuso esta canción en pleno confinamiento.

Escucha “Iba A Decírtelo” de Soleá Morente

Foto: Rebeca Ibáñez

Próximos conciertos de Soleá Morente

Sábado, 22 de mayo 2021

Momentos Alhambra (Concierto Acústico)

Cuarto Real De Santo Domingo

Hora: 12:00

GRANADA

Entradas Anticipadas

Sábado, 29 de mayo 2021

Flamencos Y Mestizos (Concierto Acústico)

Hospital De Santiago

Hora: 21:00

ÚBEDA

Entradas Anticipadas

Viernes, 04 de junio 2021

A La Llum De La Luna

Monasteri Sant Miquel Dels Reis

Hora: 22:00

VALENCIA

Entradas Anticipadas