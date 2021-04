Sufjan Stevens estrena ‘Celebration VIII’, del cuarto volumen Celebrations

Como ya sabes Sufjan Stevens tiene a punto el que será sucesor de The Ascension (2020), editado el pasado otoño.

Stevens inició Convocations en respuesta a (y como homenaje a) la vida y muerte de su padre biológico, quien murió en septiembre del año pasado, dos días después del lanzamiento de The Ascension. Es, entonces, un disco sobre la muerte, y un disco que refleja un año en el que todos hemos perdido tanto.

Convocations, una reflexión de 49 pistas de dos horas y media sobre los tiempos actuales, sale el 6 de mayo a través de Asthmatic Kitty. Una obra dividida en cinco ciclos sónicos que replican diferentes etapas de duelo, curación y catarsis, trabajando tanto para calmar nuestro malestar mientras saborea una renovada sensación de asombro por estar vivo en estos tiempos sin precedentes.

Estos ciclos llegarán los días:

Meditations 8 de abril

Lamentations 15 de abril

Revelations 22 de abril

Celebrations 29 de abril

Incantations 6 de mayo

Revelations sigue a los tres primeros volúmenes, Meditations, Lamentations y Revelaciones.

Musicalmente, el álbum invoca lecciones de pioneros como Morton Subotnick, Maryanne Amacher, Christian Fennesz, Brian Eno y Wolfgang Voigt, y promueve las ideas que Sufjan Stevens ha explorado a lo largo de su carrera en obras que incluyen Enjoy Your Rabbit, The BQE, Planetarium, Aporia y sus partituras. para el coreógrafo Justin Peck, el New York City Ballet y otros. Lo nuevo de Sufjan Stevens, Convocations, se mueve como una masa electrónica / ambiental de dos horas y media para que nos muestra la era actual de ansiedad y pavor; a través de sus 49 pistas que atraviesan las etapas del dolor y la alegría con una música emocional que es soñadora, disonante, vertiginosa, rítmica, repetitiva, urgente y tranquila, es decir, todas las cosas que atravesamos cuando inevitablemente vivimos a través del aislamiento, la incertidumbre y la calma

Escucha ‘Celebration VIII’ de Sufjan Stevens