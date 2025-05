Suzanne Vega – Flying With Angels (Cooking Vinyl)

Han pasado bastantes años desde que Suzanne Vega grabase su último disco de estudio, el Lover, Beloved: Songs From An Evening With Carson McCullers (2016) que era una musicalización de textos de la escritora de la mítica novela El corazón es un cazador solitario. Después de este bonito homenaje llegó otro, esta vez a su querida Nueva York en forma de directo en el Café Carlyle, An Evening Of New York Songs And Stories (2020), un local que fue un referente en la Gran Manzana en donde actuaron gente como Eartha Kitt o la misma Judy Garland, así como toda la crème de la crème del famoseo de la alta sociedad. En este disco hacía un repaso a su carrera con la ciudad neoyorkina como orografía emocional con una excelente versión de Lou Reed del “Walk On The Wild Side”.

No vamos a descubrir las virtudes de la autora de “Luka”, así que entramos de lleno en este Flying With Angels (Cooking Vinyl, 2025) que, de nuevo, se deja acompañar por músicos que llevan tiempo a su lado: el productor y guitarrista Gerry Leonard, Jeff Hil al bajo, Aaron Johnston a la batería, y la aportación a los coros de Catherine Russell. Un trabajo hecho entre amigos para seguir esculpiendo un cancionero que, por desgracia, esta vez no aporta demasiado a su dilatada carrera.

El arranque inicial es espléndido. Tanto la vigorosa “Speakers’ Corner” como “Flying Angels” dejan constancia de la pericia de Vega para escribir tersas partituras de pop que atrapan a la primera de cambio. Pero la cosa se va torciendo cuando entra “Witch”, que inicia el recorrido en forma de balada para después desviarse por derroteros de rock bastante manido.

La cosa parece que no se recupera a partir de aquí: “Chambermaid” es una adaptación del “I Want You” de Bob Dylan a ritmo de country que simplemente es resultona (se salva en gran parte por esa voz de Suzanne Vega que es capaz de encarar con la cabeza alta cualquier desmadre), “Lucinda” recuerda a los peores The Pretenders, mientras que en la poderosa “Rats” a uno de viene a la mente a Elvis Costello & The Attractions, y sirve para redimir un disco mediocre.

Escucha Suzanne Vega – Flying With Angels

