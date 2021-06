Talk To Him: 10 Libros Musicales Imprescindibles

En el episodio de este mes, desde la azotea sonora de Talk to Him, escribimos una carta sonora en la que, de nuevo, relacionamos dos artes: la música y la literatura. Him nos recomienda 10 libros sobre diversos estilos y artistas pertenecientes al universo musical realmente imprescindibles y, de paso, repasamos canciones igualmente fantásticas asociadas a esos volúmenes.

Descubre cuál es esta colección de páginas que no puedes dejar pasar como persona melómana y amante de la lectura.