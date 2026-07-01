la playlist emergente de la semana

Siempre en combinación con nuestra playlist Emergentes MZK en Spotify, una lista en la que incluimos 50 canciones de nuevas bandas y artistas que irán rotando cada semana, seguimos fieles a la cita de los miércoles con nuestra PlayList Emergente. Una sección en la que os presentamos siete canciones escogidas a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre eligiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, independientes, autoeditadas, o que simplemente buscan mayor difusión para su música. Hoy en nuestra PlayList Emergente os invitamos a descubrir las canciones de Ranxo Relaxo, Colmillo, Pulsso, Marya, Paula Mallow, Yerma y Birdlord.

Ranxo Relaxo – Disco muerte

Ranxo Relaxo es un grupo nuevo aunque sus miembros atesoran bastante experiencia en proyectos como Sprgrs, Angustias, Radio Palmer o Srta. Trueno Negro. Hace un par de semanas publicaron el sencillo «Disco muerte», segundo adelanto de su próximo álbum de debut. Un tema con ecos a The Cure o The Wolfgang Press con el que la banda reivindica la vertiente más bailable, tensa y oscura del punk.

Colmillo – Nunca olvido

Colmillo llegan desde Madrid con una propuesta musical que habla de temas candentes como la precariedad, el desamor y el hastío generacional. Tras un primer sencillo, «Rigidez asistida», que tuvo bastante buena acogida, hace un par de semanas presentaron «Nunca olvido». Una canción de estilo shoegaze que explora los limites entre el amor y la obsesión.

Pulsso – Tus aros

Pulsso es el nombre del proyecto musical de Javi Toledano, quien empezó a componer y publicar sus canciones en 2021. Pronto publicará su primer EP, El Reverso del Verso, del que ya adelantó una canción titulada «Levantar el vuelo». Hoy en nuestra PlayList Emergente te presentamos su nuevo sencillo, «Tus aros». Una canción sobre la necesidad de escapar de las relaciones tóxicas.

Marya ft. Noelia Sanxz – La moto que me vendiste

La cantante y compositora Marya publicó hace unos días «La moto que me vendiste», un sencillo en colaboración con Noelia Sanxz. Una canción fresca y divertida que afronta las situaciones creadas por un desengaño amoroso de forma irónica y desenfadada. Todo un himno veraniego que sale mientras Marya sigue inmersa en una gira acústica que en julio pasará por Alicante, Málaga, Puente Genil y Barcelona.

Paula Mallow – Mi sitio en Marte

La cantante y compositora barcelonesa Paula Mallow publicará su primer álbum en las próximas semanas. En mayo ya pasó por nuestra PlayList Emergente con un primer avance titulado «Nada». Hoy volvemos a traerla a nuestra lista con «Mi sitio en Marte», el segundo adelanto de su debut en formato largo. Se trata de una balada pop sobre la búsqueda de pertenencia y la sensación de no terminar de encajar.

Yerma – Fuimos gigantes

Yerma es un grupo malagueño del que ya te hablamos hace un año y medio en nuestra sección Emergentes MZK. En aquel momento acababan de publicar su primer álbum de estudio, Eria, una interesante propuesta que combinaba post rock instrumental con poesía. En un estilo similar, aunque con algo más de luminosidad, acaban de lanzar «Fuimos gigantes», primer avance de un EP que saldrá el próximo otoño.

Birdlord – En donde me perdí

Birdlord es una banda de rock progresivo y psicodélico que llegan desde Berna, en Suiza. Liderados por Lily Lord, cantante hispano peruana, lanzaron hace unas semanas la canción «En donde me perdí». Es el segundo sencillo de su álbum debut, Dreams Lie In The Eagles Eye, que verá la luz el 25 de septiembre de 2026 a través del sello italiano Argonauta Records.

Descubre estas y otras canciones, en la playlist Emergentes MZK en Spotify