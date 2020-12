Tame Impala estrenan el vídeo de ‘Breathe Deeper’

Tame Impala lanzan videoclip para “Breathe Deeper”, uno de los temas pertenecientes a su último disco, The Slow Rush (uno de los mejores discos internacionales de 2020), publicado el pasado mes de febrero a través de Caroline International. El pasado viernes 18 de diciembre verá la luz una edición limitada en vinilo de 180 gramos en color blanco crema.

El nuevo videoclip ha sido animado y realizado por Butt Studio y nos pone en la piel de una libélula, recorriendo su vida desde el nacimiento hasta sus días en el estanque. Todo ello acompañado de una atmosfera psicodélica acorde con la sonoridad del tema.

The Slow Rush, el cuarto álbum de Kevin Parker como Tame Impala, fue publicado en febrero de este año con gran éxito. Parker consiguió su segundo número 1 en Australia y el puesto más alto hasta la fecha de un disco de la banda tanto en Estados Unidos como en Reino Unido, así como posiciones entre los 10 de primeros puestos en las listas de todo el mundo.

Con temas como “Lost In Yesterday”, “Borderline”, “It Might Be Time”, “Breathe Deeper” e “Is It True”, Kevin Parker convierte The Slow Rush en una inmersión profunda en los océanos del tiempo, evocando el tiempo de vida en un solo relámpago. Es un himno a la creación, la destrucción y el ciclo interminable de la vida.