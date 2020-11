Tame Impala reeditan ‘InnerSpeaker’ y ‘The Slow Rush’

Para celebrar el décimo aniversario del lanzamiento de su aclamado álbum debut, InnerSpeaker, Tame Impala presenta una reedición de lujo de 4LPs. Grabado en 2009 en Australia Occidental, InnerSpeaker es una explosión de rock psicodélico que explora la alegría de la creatividad solitaria.

InnerSpeaker recibió elogios de la crítica tras su lanzamiento: ganó el premio a Mejor Álbum Australiano del Año en los j awards, la revista Rolling Stone lo reconoció como Álbum del Año, protagonizó la sección “Best New Music” de Pitchfork y desde entonces ha aparecido en múltiples listas de los mejores álbumes de la década de 2010.

Esta edición de lujo y ampliada del álbum incluye los singles “Solitude Is Bliss”, “Lucidity” y “Expectation” entre el tracklist original, además de:

– Bocetos del álbum

– Nuevas mezclas de las canciones originales

– Pistas instrumentales

– Un tema inédito

– Un libreto de lujo de 40 páginas

El arte del InnerSpeaker es obra de Leif Podhajsky, y el álbum fue mezclado por Dave Fridmann.

Pre Order InnerSpeaker (Edición 10ª Aniversario)

Kevin Parker también anuncia el relanzamiento de The Slow Rush en una edición limitada en vinilo de 180 gramos en color blanco crema.

The Slow Rush, el cuarto álbum de Kevin Parker como Tame Impala, fue publicado en febrero de este año con gran éxito. Parker consiguió su segundo número 1 en Australia y el puesto más alto hasta la fecha de un disco de Tame Impala tanto en Estados Unidos como en Reino Unido, así como posiciones entre los 10 de primeros puestos en las listas de todo el mundo.

Con temas como “Lost In Yesterday”, “Borderline”, “It Might Be Time”, “Breathe Deeper” e “Is It True”, Kevin Parker convierte The Slow Rush en una inmersión profunda en los océanos del tiempo, evocando el tiempo de vida en un solo relámpago. Es un himno a la creación, la destrucción y el ciclo interminable de la vida.

Pre Order The Slow Rush (Edición Limitada)