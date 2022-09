Te presentamos a Ponte Pilas con su primer álbum

Ponte Pilas es un grupo formado en 2017 por tres ecuatorianos y un escocés afincados en Berlín. Ellos son Calum, Daniel, Ralde e Ismael, quienes se encontraron y se sintieron vinculados por su pasión común por el rock and roll y por grupos y artistas como los Rolling Stones, Blondie o Iggy Pop. De Ponte Pilas te hemos hablado varias veces en nuestra PlayList Emergente de la Semana para presentarte algunos de los sencillos que han ido sacando en estos últimos años.

En 2022 el grupo ha seguido publicando nuevos sencillos, como «Vegetable Soup» y «San Ignacio». Canciones producidas y grabadas por Gordon Raphael, productor de los dos primeros álbumes de The Strokes. Un grupo con el que, por cierto, Ponte Pilas comparte referentes sonoros y un cierto estilo revivalista pero también desenfadado de hacer rock.

Ahora llega por fin el momento de presentar su álbum de debut: Old Enough To Know Better. Un disco de rock alternativo al estilo de aquellos Strokes, Libertines, Arctic Monkeys, Jet o White Stripes de primeros de siglo, pero también con un ojo puesto en el indie rock y el punk rock de los 80 y 90. Tampoco le hacen ascos a los medios tiempos con guitarras contundentes y arreglos orquestales, como demuestran en el sencillo «Rue Britannia», que también es uno de los temas más destacados. Una canción inspirada en la amarga situación del Reino Unido tras el Brexit. Incluso bajando más las revoluciones, como en «Existential cigarette», siguen sonando inspirados y precisos.

En cuanto a la faceta más vigorosa y guitarrera de Ponte Pilas, mencionar que la canción que abre el álbum, «Breakfast of champions», es una buena muestra de esa energía juvenil y poderosa que desprende la música del cuarteto. También lo son «Be your girl» y «Patient», por mencionar un par. Escuchándola uno se da cuenta de que, además, saben divertirse haciendo canciones. Ahí está por ejemplo «The truthrider» para dar testimonio. En resumen, un disco adictivo, enérgico y perfecto para sacudirse las penas durante algo más de media hora.

A continuación puedes escuchar Old Enough To Know Better, el primer disco en formato largo de Ponte Pilas.

Más sobre Ponte Pilas en sus redes sociales:

Instagram

Facebook

Twitter

Canal oficial de YouTube

Página web oficial

(las fotos del grupo son obra de Stefanie Schmid Rincón)