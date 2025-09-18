Te presentamos al grupo Thee ELIAM con su primer álbum

Thee ELIAM es un grupo formado en 2023 en Donostia. Sus miembros son Elissa Anaut a la voz y percusión, Javier Vallejo a la batería, Liam Barksdale a la voz, guitarras, órgano y piano, y Michael Ashby al bajo. Sus componentes tienen ya experiencia en otros proyectos: Liam ha tocado en Easy Big Fella y The Drove, Eli en FDFunk y recitales de poesía, Michael en White Limozeen y Karate Dog y Javier con Bobbi Relac, Los Nerviosos y Paja. En su música combinan el punk americano con el garage más psicodélico y el rock alternativo.

En sus escasos dos años de vida Thee ELIAM han tenido la oportunidad de girar con Mudhoney y han editado cuatro EPs y un LP que vio la luz el pasado mes de agosto. Un disco titulado Breathe the Dawn que justamente acaban de presentar en un gira por Estados Unidos. Allí aprovecharon para pasar por Litho Estudios (Soundgarden, Pearl Jam, Mudhoney…) para grabar dos canciones que aún se mantienen inéditas.

Breathe the Dawn es un interesante compendio de sonidos que van desde la psicodelia más sucia de los 60 hasta el rock alternativo de los 90, desde Velvet Underground o Yo La Tengo hasta algún oscuro grupo de Seattle o de la No Wave neoyorquina. La distorsión y las melodías pegadizas conviven sin problemas, igual que lo hacen los ritmos acelerados y frenéticos con una especie de balada como es «Not tonight» y una canción relativamente tranquila y adictiva como «Distractions». El cierre con «No matter how sunny» es otra buena muestra de su capacidad para diversificarse entre el punk rock más contundente y el pop rock alternativo más ecléctico, en una ruidosa aproximación a la psicodelia que recuerda a grupos como Cápsula.

Aquí te invitamos a escuchar este primer álbum de Thee ELIAM. Seguro que te gustará si eres seguidor de las referencias que hemos mencionado.