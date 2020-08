Te presentamos lo nuevo de The Lucies

Duncan Foord es un veterano compositor y cantante nacido en Inglaterra pero afincado en Barcelona desde hace décadas. En la ciudad catalana encontró, en el entorno de La Masía Music Lab, a la gente adecuada para llevar adelante su proyecto musical, The Lucies. Un grupo formado en 2016 que publicó un álbum, Red and Black, con un sonido homenaje al post punk de los 80. Posteriormente la banda perdió a su productor y guitarrista, Mark Bahamonde.

En 2018 Duncan Foord volvió a presentarse en La Masía Music Lab, uniéndose a Josep Vilagut y Scarlett (de Side Chick) para refundar The Lucies. Con la incorporación del piano de Scarlett, que pasa a ser un elemento fundamental, el abanico de sonidos del grupo se amplía, haciendo referencias a la mejor música británica de todos los tiempos desde David Bowie a Pulp, Blur o Franz Ferdinand.

El nuevo trabajo de The Lucies se llama Usable Substance, y es un perfecta carta de presentación de esta nueva etapa del grupo, al que se ha sumado en esta ocasión Aleix Bou para grabar toda la sección rítmica. Se trata de un disco sin desperdicio, donde cada canción tiene su personalidad pero sin salirse de la línea marcada para el conjunto. Una línea definida por un pop de guitarras cristalinas, espléndidas melodías, recuerdos al pop británico de las últimas décadas y una brizna de melancolía escondida incluso detrás de los temas más exuberantes, como “Too old to die young”. Un toque introspectivo que viene dado principalmente por la voz y la forma de cantar de Duncan, que por momentos contrasta con sus propios instrumentos como la de Morrissey lo hacía con la guitarra de Johnny Marr. Las nuevas canciones de The Lucies se mueven entre el pop de la nueva ola 80s y el brit pop, escogiendo lo mejor de ambos estilos para crear un álbum compacto, expresivo, en perfecto equilibro entre el gozo y la profundidad: en las letras abundan las referencias al paso del tiempo y la mortalidad, como en la mencionada “Too old to die young” o en “King of the world”, con toques de ironía y haciendo uso del humor para enfrentarse a los sinsentidos de la vida.

A continuación puedes escuchar Usable Substance, lo nuevo de The Lucies, en Spotify.