Tears For Fears adelantan otra canción de su regreso

Tears For Fears regresan tras 17 años de ausencia. Después de lanzar el recopilatorio Rule the World y la reciente versión ampliada de su exitoso The Seeds Of Love, llega el anuncio de un nuevo disco, The Tipping Point, que se publicará el 25 de febrero de 2022. Un álbum que llega 17 años después de su última entrega, Everybody Loves a Happy Ending (2004).

La banda de Roland Orzabal y Curt Smith estuvieron en la cresta de la ola durante la década de los 80 y parte de los 90 y son una clara influencia para multitud de nuevas formaciones que aparte de seguir su senda, les ha ido versionando y sampleando en los últimos tiempos.

Hace unas semanas escuchamos la emotiva “The Tipping Point“, primer adelanto de esta nueva etapa. A esta le sigue “No Small Thing” de la que comentan: “A principios de 2020, Curt y yo nos sentamos con un par de guitarras acústicas. La primera vez que lo hacíamos en décadas. Necesitábamos unir nuestras mentes, estar juntos físicamente. Literalmente retrocedimos con la intención de buscar profundidad, corazón y alma con las que completar nuestro disco. A Curt le salió este riff tipo folk/country, un poco a lo Dylan, un poco a lo Johnny Cash y desde ahí, despegamos.

Era lo contrario de lo que llevábamos intentando hacer desde hace años – buscando ese escurridizo single actual. De pronto, nos sentimos libres de cargas, sin preocuparnos por lo que demanda el mercado, el éxito, pero trabajando sobre las influencias que teníamos desde que éramos pequeños. Fue en ese momento en el que el disco se empezó a abrir. ‘No Small Thing’ fue la clave, lo que hizo que la luz pasara de rojo a verde”.

Escucha ‘No Small Thing’ de Tears For Fears