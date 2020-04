The 1975 adelantan la canción ‘If You’re Too Shy (Let Me Know)’

“If You’re Too Shy (Let Me Know)” es un nuevo tema del que será el cuarto álbum de The 1975 titulado Notes On A Conditional Form que saldrá a la venta el 22 de mayo en CD y Álbum Digital.

La banda formada en Manchester y compuesta por los cuatro miembros: Matthew Healy (voz, guitarra), Adam Hann (guitarra), George Daniel (batería, coros) y Ross MacDonald (bajo) lleva desde finales del 2019 revelando canciones nuevas (conocemos ya de momento hasta 6 temas) que estarán incluidas en este nuevo disco dando buena muestra de lo que podemos esperar en este proyecto.