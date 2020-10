The Cure, Muse y más, compartirán conciertos inéditos con fines solidarios

Artistas como The Cure, Muse, Pulp, Noel Gallagher, Paul Weller, Paul McCartney, Ed Sheeran y The Who, entre otros, ofrecerán shows en vivo inéditos para recaudar fondos a favor de la organización para el estudio del cáncer infantil Teenage Cancer Trust.

Esta organización realiza en vivo anuales para financiarse. Sin embargo, este año no ha sido posible por la pandemia de Coronavirus. Por ello han acordado con estos artistas compartir estos especiales shows nunca vistos, para que el público contribuya.

Los conciertos serán emitidos en el canal de YouTube de la fundación entre los días 8 y 18 de octubre a las 20.00 pm hora británica, 21.00 hora española. The Cure harán doblete, el día 18 con un avance de un show de 20 minutos (grabado en 2014 y del que te hablamos en su día), que disfrutaremos completo el próximo 31 de octubre. Así lo comunica la banda de Robert Smith en sus redes:

Revisa el horario a continuación de todas las actuaciones.