The Flaming Lips lanzan edición limitada del EP ‘Hypnotist’

The Flaming Lips, ha anunciado la publicación de un EP titulado «Hypnotist» para el próximo 16 de junio. Esta edición limitada en vinilo coloreado incluirá cuatro canciones extraídas de la reciente reedición en 6CD del álbum Yoshimi Battles the Pink Robots editada el pasado año.

La cara A del EP presenta una versión de 28 minutos en maqueta del tema «Psychedelic Hypnotist Daydream», una de las canciones más épicas de la banda. Por su parte, la cara B incluye rarezas como «Duck Dodgers Theme (Duck Dodgers Demo: With Wayne Scratch Vocal)», «I Know I’ve Got To Make That Dream The Real Thing (Demo)» y una versión instrumental de «Do You Realize??».

La nueva edición de Yoshimi Battles the Pink Robots celebró el vigésimo aniversario del álbum en el 2022 y, tras su lanzamiento en noviembre del año pasado en formato digital y en una caja de 6CDs, llegó hace semanas en una caja de 5 LPs. Este lanzamiento en vinilo contiene un total de 56 canciones, de las cuales 30 son inéditas y corresponden a maquetas, caras B y sesiones de radio.

Escucha ‘Psychedelic Hypnotist Daydream’