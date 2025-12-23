The Flaming Lips pierde a su guitarrista y compositor Steven Drozd

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Steven Drozd, guitarrista histórico, multiinstrumentista y principal compositor de The Flaming Lips junto a Wayne Coyne, ya no forma parte de la banda, según un mensaje —posteriormente eliminado— que él mismo publicó en sus redes.

Al responder a un fan que le preguntaba a través de Threads si su salida era oficial, Drozd comentó: “Ellos han terminado conmigo… así que sí, sigo adelante”, pidiendo discreción. Todo queda como una extraña incógnita de momento sin comunicación oficial de la banda.

Drozd se incorporó a The Flaming Lips en 1991 y ha sido una pieza clave del proyecto durante 34 años, sin pausas ni abandonos previos, pese a los diversos proyectos paralelos compartidos con Coyne. Su peso es importante en las dos obras más importantes del grupo en este tiempo, como The Soft Bulletin y Yoshimi Battles the Pink Robots.

La posibilidad de su marcha llevaba meses circulando entre los seguidores, especialmente tras su ausencia en varios conciertos recientes; en esas actuaciones, AJ Slaughter asumió las partes que habitualmente interpretaba Drozd, alimentando las especulaciones que ahora parecen confirmadas.

El batería del grupo emite un comunicado

Para clarificar el tema, Matthew Duckworth Kirksey, batería del grupo, ha emitido un comunicado a su vez compartido por la banda a través de sus redes:

«Hombre… es difícil leer muchos de estos comentarios. Estar en una banda, durante tanto tiempo, que nunca deja de girar es duro. Algunos pueden aguantar 5 años, otros 25… Muchos grandes amigos y mejores personas han ido y venido por el camino. Todavía los quiero y los extraño, y algunos son mi familia. Solo quiero decir… Si no has escuchado esta nueva versión de la banda, danos una oportunidad. La música y el espectáculo son mejores que nunca. Y recuerda… NADA de esto sucede sin Wayne. Esta idea de que Steven era EL genio musical y Wayne es solo un artista raro… Simplemente no es verdad. Wayne impulsa la creatividad, el sonido y el espectáculo, como ningún otro artista con el que he estado. Estar en The Lips es duro… Recuerdo que antes de estar en la banda, los veía ensayar durante horas y horas y pensaba… hombre… eso es brutal. Pero una vez que llegas a ser parte de esa visión… es jodidamente emocionante. Es jodidamente DIVERTIDO. El afán de Wayne por ser grande es lo que lo hace todo posible. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Derek lleva 16 años en esta banda. Yo también llevo 12. Es nuestra sangre, sudor y lágrimas. Nos hemos entregado por completo a esto… Porque nos encanta y creemos en ello. Hay nueva música en camino y creo que es lo mejor que hemos hecho en mucho tiempo. ¡Tengo muchas ganas de que la escuchen! Vengan a vernos este verano si tienen oportunidad. ¡Felices fiestas!».