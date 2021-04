The GTO’s nos presentan su disco ¡No Están Muertos!

The GTO’s es un grupo de Toledo formado por Víctor (guitarra, voz y coros), Pablo (bajo, voz y coros) y Miguel (batería, voz y coros). Llevan juntos desde el año 2000, aunque la mayor parte de su trayectoria la han dedicado a hacer versiones de sus grupos favoritos, principalmente de los Ramones. Una influencia, la del cuarteto de Queens, que resulta evidente en su música y no tan evidente pero también reconocida en su nombre: el Pontiac GTO era un coche de los 70 que los Ramones mencionan en su canción “Rock and Roll High School”.

Después de muchos años haciendo versiones, poco a poco empezaron a componer sus primeras canciones. En 2017 publicaron su primer álbum en formato CD, ¡Ya Están Aquí!, con todas las canciones compuestas por la propia banda. Unas canciones que, al estilo de sus ídolos, se desarrollan a toda velocidad, con tres acordes y con letras que hablan de chicas, pelis y ciencia ficción. El disco llamó la atención de Arturo Mazarro (Los Immediatos, Kig Jartur and his lords, Bikini Wipeouts…) y de la mano de su discográfica Roctopus Tea Party Records han publicado a principios de este año su segundo álbum. Este segundo trabajo de The GTO’s se llama ¡No están muertos! y ha salido en vinilo de 12″ además de en formato digital. No hay sorpresas, la banda sigue ofreciendo canciones cortas, rápidas y sencillas. Punk rock melódico de manual, directo, conciso y divertido. Todos los temas, como en el primer disco, han sido compuestos, arreglados, interpretados y producidos por el propio grupo. Además ellos mismos se han encargado de todo el artwork. Cantando en castellano, es inevitable acordarse de Los Nikis: quienes disfrutaran en su momento de la música despreocupada y sarcástica de los Ramones de Algete a buen seguro que lo harán también con esta banda toledana.

Este segundo álbum de The GTO’s ha sido mezclado y masterizado en los estudios Black Noise de Toledo. Mientras esperan la oportunidad de presentarlo en directo, en lo que a buen seguro será todo un espectáculo, lo podemos escuchar en su página de Bandcamp.

¡No Están Muertos! by The GTO’s

