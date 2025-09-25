The Help Album: 30 años del mejor recopilatorio de los 90
Este septiembre se cumplen 30 años de The Help Album, o el que consideramos mejor recopilatorio de los 90. En él, una conjunción de astros de presente, pasado y futuro de la música británica se juntaban con fines solidarios destinados a la organización War Child.
20 canciones para recaudar fondos para niños afectados por el conflicto en Bosnia, que ya no solo juntaba a gran parte de las bandas más destacadas del Britpop, sino también del triphop, de la electrónica o del rock, bajo la dirección artística de Brian Eno y una estupenda portada de John Squire (The Stone Roses).
El principal atractivo, que todas las canciones eran inéditas o fueron grabadas especialmente para la ocasión. Hoy en Conexiones MZK vamos a escucharlo al completo, dando un pequeño apunte de cada canción, y no vamos a enrollarnos, simplemente comentaremos sus peculiaridades. Una ocasión para volver a disfrutar de este pequeño prodigio que como decimos constituye el mejor recopilatorio de la década de los 90 y también, el mejor álbum benéfico de la historia. Que por cierto, recaudó más de 1,44 millones de euros para la causa y estos días ha sido reeditado en una nueva versión especial.
Suenan:
Oasis and Friends – «Fade Away»
The Boo Radleys – «Oh Brother»
The Stone Roses – «Love Spreads»
Radiohead – «Lucky»
Orbital – «Adnan»
Portishead – «Mourning Air»
Massive Attack – «Fake the Aroma» (alternate version of «Karmacoma»)
Suede – «Shipbuilding»
The Charlatans vs. The Chemical Brothers – «Time For Livin'»
Stereo MCs – «Sweetest Truth (Show No Fear)»
Sinéad O’Connor – «Ode to Billie Joe»
The Levellers – «Searchlights»
Manic Street Preachers – «Raindrops Keep Fallin’ on My Head»
Terrorvision – «Tom Petty Loves Veruca Salt»
The One World Orchestra featuring The Massed Pipes and Drums of the Children’s Free Revolutionary Volunteer Guards (aka The KLF) – «The Magnificent»
Planet 4 Folk Quartet – «Message to Crommie»
Terry Hall and Salad – «Dream a Little Dream of Me»
Neneh Cherry and Trout – «1, 2, 3, 4, 5 »
Blur – «Eine kleine Lift Musik»
The Smokin’ Mojo Filters – «Come Together»
