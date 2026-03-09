VVAA – HELP(2) (War Child Records)

Hace pocos días veía la luz una nueva compilación musical y solidaria titulada HELP(2), inspirada en el trabajo benéfico The Help Album, publicado en 1995. Un proyecto destinado a apoyar a los niños y niñas de Bosnia-Herzegovina, al cual le dedicamos en su momento un especial por su 30 aniversario.

En esta ocasión, War Child —la organización que trabaja en defensa de los menores afectados por conflictos armados— reúne a 24 artistas de la escena rock y electrónica británica e internacional (Oasis, Anna Calvi, Arctic Monkeys, Arlo Parks, Bat for Lashes, Beck, Beth Gibbons, Big Thief, Cameron Winter de Geese, Damon Albarn, Depeche Mode, Foals, Fontaines D.C., Graham Coxon, Kae Tempest, Nilüfer Yanya, Olivia Rodrigo, Pulp, The Last Dinner Party, Wet Leg…) con canciones originales y versiones especiales. Una nueva ocasión para demostrar cómo la música puede ser una poderosa herramienta de solidaridad y compromiso para reivindicar cambios y ofrecer ayuda, educación, apoyo en salud mental y protección a los niños afectados por conflictos en todo el mundo.

Grabado con la producción de James Ford y gracias al apoyo de Abbey Road Studios, el disco se presenta como un recopilatorio que, pese a su heterogeneidad temática y estilística —con canciones entre el pop melódico, el rock y la electrónica experimental—, demuestra la capacidad de sus colaboradores, tanto veteranos como estrellas emergentes, para mantener una línea sonora y una intensidad emocional comunes, logrando dar cohesión a un trabajo redondo y de escucha obligada.

El álbum abre con el primer single publicado, “Opening Night”, que supone el regreso de Arctic Monkeys evocando el sonido de su aclamado AM, para retratar la superficialidad digital y la dependencia tecnológica de una sociedad cada vez más conectada. En “Flags”, tres de las voces más personales de la escena británica —Damon Albarn, Grian Chatten de Fontaines D.C. y el spoken word de Kae Tempest— acompañan el sentido piano y la guitarra del gran Johnny Marr, junto a las voces de un coro infantil y colaboradores como Jarvis Cocker, entre otros.

Además de bandas míticas, también hay espacio para propuestas más actuales como la de The Last Dinner Party con “Let’s Do It Again!”. Un corte pegadizo y potente que aborda las relaciones tóxicas que nunca terminan de cerrarse, y que podría formar parte de cualquiera de sus discos de estudio o de su repertorio en directo gracias a su impecable orquestación.

Junto a los temas inéditos, se incluyen versiones de clásicos como “Sunday Morning” de The Velvet Underground, interpretada por Beth Gibbons; la versión de “Lilac Wine”, con la preciosa voz de la pakistaní Arooj Aftab y los melódicos coros de Beck, que regala uno de los momentos de mayor sensibilidad del disco; o la de Olivia Rodrigo versionando “The Book of Love” de la banda The Magnetic Fields. En otra línea, y con su estilo personal marcado por el pulso constante de sintetizadores y sonidos techno-industriales, sobresale la versión del clásico de la cantautora Buffy Sainte-Marie, “Universal Soldier”, interpretada por Depeche Mode, canción que también fue versionada en su día por Donovan.

También hay cabida en esta amalgama de registros para el reggae de Ezra Collective con “Hellacopters”, el dream pop atmosférico de Arlo Parks en “Nothing I Could Hide” o English Teacher, acompañada por la guitarra punzante de Graham Coxon en la canción “Parasite”. La intensidad emocional llega con “Obvious” de la banda femenina Wet Leg, una preciosa balada de aire folk, así como con “When the War Is Finally Done” de Foals y “Carried My Girl” de Bat for Lashes.

La experimentación y el tono reflexivo, cargado de intensidad emocional, llegan de la mano de dos de los proyectos más interesantes del panorama británico actual. Por un lado, Cameron Winter, de la banda Geese, que con una instrumentación de cuerdas crea durante cuatro minutos un ambiente cinematográfico inquietante y lleno de tensión, invitándonos a permanecer vigilantes en un mundo frágil y en conflicto. Por otro, la versión de la canción protesta de Sinéad O’Connor, “Black Boys on Mopeds”, interpretada por Fontaines D.C., que suena como un auténtico grito de guerra.

La euforia rítmica y enérgica llega de la mano de Young Fathers con “Don’t Fight the Young”, un corte bailable y potente, al igual que la provocadora “Beggin’ for Change”, que rescata el sonido post-punk de Pulp y demuestra que la banda sigue en plena forma manteniendo la conciencia social que ya mostraron en “Common People”.

El disco también ha contado con la colaboración de Oasis, que ya participaron en el álbum original, y lo hacen ahora con una grabación inédita de su clásico “Acquiesce”, registrada durante su gira Oasis Live ’25 en el Wembley Arena.

HELP(2) (cómpralo o colabora aquí) es toda una experiencia auditiva que ejemplifica la cooperación, la creatividad y la voluntad colectiva. Una necesaria compilación que nos recuerda que la acción conjunta no solo puede crear algo hermoso y generar un impacto tanto emocional, sino social.

