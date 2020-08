The Jaded Hearts Club (Muse, Blur, Jet, Zutons) en ‘Bienvenido a los 90’

El mejor supergrupo de la actualidad tiene un nombre: The Jaded Hearts Club.

Miles Kane de The Last Shadow Puppets, Nic Cester de Jet a la voz, Matt Bellamy de Muse al bajo y coros, Graham Coxon de Blur a la guitarra y coros, Sean Payne de The Zutons a la batería y Jamie Davis, el ideólogo de todo a la otra guitarra.

Han decidido recuperar aquello que con el paso del tiempo se ha perdido: traer a la actualidad viejas canciones de soul y de blues olvidadas.

Su disco sale el 2 de octubre, mientras llega escuchamos uno de sus conciertos ofrecido en la sala The 100 Club de Londres.