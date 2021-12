The Low Flying Panic Attack comparten un concierto completo

The Low Flying Panic Attack es un dúo madrileño formado por Marta Brandariz y Javier Martín. Tras lanzar el pasado mes de febrero su último sencillo (“Bridges” junto con algunas remezclas de otros temas), del que en su momento te hablamos en Muzikalia, finalmente han publicado su primer álbum este pasado mes de mayo: You Know Nothing About War.

Ahora comparten un directo al completo.Una hora de éxtasis electrónico, el grupo nos regala una puesta en escena inconfundible y pionera en el ámbito nacional, con una iluminación única.

El 20 de noviembre de 2021 se grabó este set en directo desde The Black Cactus Studios Madrid con la siguiente selección de canciones:

Speech (revolutions are no longer radical)

Intro

Demons Grow

Tears & Glass

Still don’t know my name

Bridges

Interlude#1

Burn

Interlude#2

Over the edge

??????

Fool me once

Interlude#3

Fucked Up



Ha sido dirigido por Ana de Nevado.

Disfruta del concierto de The Low Flying Panic Attack